Vous comptez voyager à Dawson City? Le maire demande la prudence

Wayne Potoroka souligne que les voyageurs sont les bienvenus à Dawson City, mais qu’ils doivent respecter les règles et demeurer prudents. Il demande aussi aux Yukonnais qui ne se sont pas encore fait vacciner de le faire, dans l’intérêt public.

Nous ne souhaitons pas voir de fêtes dans la nature en ce moment , dit-il. Il y a plusieurs façons de profiter de Dawson City, même avec les mesures sanitaires en vigueur.

L’appel du maire de Dawson City survient au moment où le Yukon fait face à une éclosion importante. En date de vendredi matin, le territoire comptait 54 cas actifs.

Plus tôt cette semaine, le médecin hygiéniste en chef du territoire, le Dr. Brendan Hanley, a déclaré une éclosion à l’échelle du territoire. Cette propagation serait liée à des événements associés aux cérémonies de remises de diplômes et à des clients se rapprochant un peu trop dans les bars et les restaurants.

Annulation d’événements à Dawson City

En raison de l’éclosion, plusieurs événements ont été annulés. C’est le cas des festivités de la Fierté, qui devaient avoir lieu à Dawson au cours de la fin de semaine et qui ont été remises à plus tard dans l’été.

Les événements associés à la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin, ont aussi été annulés.

En même temps, des événements ont été modifiés pour que quelque chose ait lieu , ajoute Wayne Potoroka. C’est le cas d’une chasse au trésor pour tester les connaissances de la communauté. Le tournoi de golf du Soleil de Minuit demeure aussi à l’horaire.

La vaccination pour un retour à la normale

Le maire de Dawson City suggère aux gens désireux de retourner à la normale de se faire vacciner.

Si nous voulons retourner à nos vies d’avant la COVID-19, il n’y a vraiment qu’une seule façon de le faire, c’est en se faisant vacciner , dit-il. C’est aussi une façon de faire face à l’anxiété qui va survenir avec ces éclosions.