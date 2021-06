Un vieux wagon transformé en salle de classe par le Kamloops Heritage Railway

Le Kamloops Heritage Railway a dû suspendre les visites de son train à vapeur l'année dernière en raison de la COVID-19, mais une subvention provinciale aide la société à lancer un nouveau projet : réaffecter une vieille voiture de passagers en salle de classe .

Le 406 était l'un de nos vieux wagons qui […] emmenaient les passagers sur les rails , explique le directeur général Cory Clark.

Malheureusement, il a dû être mis hors service pour cause d'entretien […] et plutôt que de le mettre au rebut, nous avons pris la décision de le transformer en quelque chose d'utile et qui peut réellement profiter à la communauté.

M. Clark raconte que, dans les années 1920, des wagons attachés aux trains de marchandises étaient utilisés comme salles de classe itinérantes dans de petites communautés à travers le pays. Les élèves pourraient fréquenter l'école pendant que le wagon restait dans chaque communauté pendant quelques jours.

C'était vraiment une occasion pour le chemin de fer et les gouvernements provinciaux d'éduquer les familles qui aidaient à construire le pays et à construire le chemin de fer , soutient M. Clark.

L'objectif du projet de restauration est de rendre la voiture aussi authentique que possible, mais le programme qu'ils enseigneront sera à jour et actuel.

Le projet devrait être achevé à temps pour accueillir des étudiants en septembre.

Avec les informations de l'émission Daybreak Kamloops