Seulement 150 cas actifs dans la grande région de Québec

Il n'y a plus que 150 porteurs actifs de la COVID-19 dans la grande région de Québec, une diminution de 100 cas actifs par rapport à la semaine dernière.

Le ministère de la Santé du Québec fait état samedi de 160 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, dont seulement 11 se trouvent dans la grande région de Québec.

Plus précisément, la santé publique rapporte seulement six nouveaux cas dans la Capitale-Nationale et cinq en Chaudière-Appalaches.

Un total de 2837 tests ont fait l'objet d'une analyse. Le taux de positivité, pour les deux régions administratives, se maintient ainsi sous 1 %.

Deux décès en provenance de la Capitale-Nationale s'ajoutent malheureusement au bilan provincial, qui porte maintenant à 11 189 le nombre de Québécois morts de la COVID depuis le début de la pandémie.

Chaudière-Appalaches ne déplore aucun nouveau décès.

La région de Chaudière-Appalaches arrive au 4e rang des régions où le nombre de cas actifs par 100 000 habitants est le plus élevé avec 21,5 cas, tout juste derrière la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (22,3 cas), Montréal (28,2 cas) et Laval (29,6 cas).

La Capitale-Nationale s'en tire beaucoup mieux avec 7,5 cas par 100 000 habitants.