COVID-19 : Un décès et un cas supplémentaires sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ne peut préciser la date officielle du décès, qui a été comptabilisé aujourd'hui.

En date de vendredi, aucune hospitalisation et aucun cas actif ne figurait dans le bilan épidémiologique de la région.

Nous avons bel et bien un nouveau décès au bilan. Toutefois, il ne s’agit pas du nouveau cas que nous déclarons aujourd’hui dans Sept-Rivières. Nous offrons toutes nos sympathies à la famille et aux proches. Par respect pour la famille, nous ne donnerons pas plus de précisions sur le décès , a souligné la porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux par courriel, tout en précisant que ce décès est bel et bien survenu dans la région.

Il est donc difficile d'avoir des détails sur ce quatrième décès dans la région, à ce moment-ci. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux nord-côtier a l'habitude d'apporter davantage de précisions aux retours des fins de semaine.

Ce décès supplémentaire porte à quatre le nombre de personnes qui ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie dans la région.

Le nouveau cas a été recensé dans la MRC Municipalités régionales de comté de Sept-Rivières.

Répartition par MRCMunicipalités régionales de comté : Golfe-du-Saint-Laurent (Basse-Côte-Nord) : 13

Caniapiscau : 14

Haute-Côte-Nord : 64

Manicouagan : 249

Minganie : 22

Sept-Rivières : 210 (+1)

Inconnue : 1

Avec cette nouvelle contamination, la région dénombre maintenant un cas actif de la COVID-19.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La vaccination se poursuit dans la région, alors que 1187 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en date d’hier, pour un total de 91 627 injections.

Dans le reste de la province, la santé publique recense 160 nouvelles infections, ainsi que 9 décès supplémentaires.

Au total, 11 189 personnes sont décédées au Québec en lien avec le COVID-19 depuis le début de la pandémie.