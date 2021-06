Les cas actifs de COVID-19 continuent de baisser au Bas-Saint-Laurent

Alors que les autorités rapportaient 18 cas actifs de COVID-19 vendredi, le décompte est maintenant de 16 dans la région.

Trois personnes de plus sont maintenant considérées comme étant rétablies, pour un total de 3880 guérisons. On compte toujours une personne hospitalisée à Rimouski, en raison du coronavirus.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 671 cas

Rivière-du-Loup : 1348 cas

Témiscouata : 388 cas

Les Basques : 209 cas (+1)

Rimouski-Neigette : 820 cas

La Mitis : 178 cas

La Matanie : 251 cas

La Matapédia : 82 cas

Indéterminé(s) : 0 cas Source: Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

La campagne de vaccination se poursuit alors que 1341 doses ont été administrées au cours des 24 dernières heures. Au total, ce sont 171 432 inoculations qui ont été données, au Bas-Saint-Laurent.

La cadence de la campagne de vaccination pourrait toutefois ralentir, au cours des prochains jours, en raison de retards dans la livraison de vaccins Pfizer-BioNTech.

À l'échelle québécoise, on dénombre 160 nouveaux cas de COVID et 9 décès de plus. De ces décès, 4 sont survenus entre le 12 et le 17 juin, 4 avant le 12 juin et 1 à une date inconnue.