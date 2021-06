Des remises de diplômes au volant dans des écoles de Winnipeg 

Au Daniel McIntyre Collegiate Institute, des dispositions sont en cours pour une cérémonie au volant et une diffusion en ligne.

Nous considérons la remise des diplômes comme un passage dans la vie d'une personne et nous pensons qu'il est nécessaire de le reconnaître , a indiqué le directeur général de l’établissement Lorne Belmore.

Compte tenu des restrictions fixées par la province, nous avons fait de notre mieux en tant que comité, avec l'aide de certains élèves, pour élaborer un plan réalisable. a-t-il ajouté.

Les véhicules doivent arriver dans des créneaux horaires désignés le jour de la remise des diplômes, à partir de 9 h, et le personnel fera savoir aux élèves quand ce sera leur tour de récupérer leur diplôme.

Le diplômé descendra de la voiture et diverses stations seront installées où les diplômes et autres cadeaux de fin d'études, récompenses, etc seront distribués conformément aux directives de santé publique , a déclaré M. Belmore.

Le Maples Collegiate mettra aussi en place un service au volant pour permettre aux élèves de 12e année de récupérer leur diplôme et de prendre des photos.

Ils ont été privés de leurs arts de la scène, ils ont été privés de leurs sports […] et maintenant ils n'ont même pas vraiment une sorte de point culminant à la fin , a tout de même regretté le directeur général de l’établissement Scott Shier.

Au lycée Gordon Bell, les élèves se déplaceront dans l'espace vert, plutôt que sur une scène.

Les diplômés se verront attribuer un créneau horaire précis pour récupérer leurs diplômes. Ils pourront, entre autres, écouter une chanson préenregistrée par la chorale de l'école, selon l'enseignante Kelsey Shiaro pour qui les élèves pensaient peut-être qu'ils n'allaient pas obtenir grand-chose cette année.

Pour beaucoup d'élèves et de familles, c'est un événement vraiment capital dans leur vie , a ajouté Kelsey Shiaro.

Par ailleurs, ils auront la possibilité de signer une fresque murale, une tradition qui a débuté l'année dernière.

Pour la deuxième année consécutive, la pandémie pousse les écoles de la province à se réinventer afin d’honorer la remise des diplômes à leurs finissants.

Avec les informations de Alana Cole