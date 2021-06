COVID-19 : L’Ontario rapporte 355 nouveaux cas et établit un nouveau record de vaccination

Le nombre de cas actifs sur le territoire ontarien continue de baisser, on en compte 239 de moins que la veille, pour un total qui s’élève désormais à 3871.

Dans le système de santé, on enregistre de nouvelles baisses également. Le nombre d'hospitalisations en cours passe à 395 (-45) et le nombre de patients admis en soins intensifs passe à 335 (-17).

Au total, 25' 368 tests ont été complétés au cours des dernières 24 h.

Malgré ces chiffres encourageants, la province passe ce matin un triste cap, celui de 9000 morts liées au coronavirus depuis le début de la pandémie. Le nouveau bilan est de 9007 décès.

Nouveau record de vaccination

En administrant 213 236 doses au cours de la journée de vendredi, la province a établi un nouveau record. Au total, 12 366 899 de doses ont été injectées et 2 725 302 Ontariens ont reçu deux doses de vaccin nécessaires à l’immunisation.

Par ailleurs, depuis hier, plus de 75 % des Ontariens âgés de 18 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin et plus de 200 % sont maintenant entièrement vaccinés.

Des seuils qui devaient être atteints, selon le gouvernement, avant de considérer de passer à la seconde étape du plan provincial de déconfinement. Le premier ministre avait toutefois précisé que chaque phase doit durer un minimum de trois semaines, et l’Ontario a commencé son déconfinement il y a seulement huit jours.

Nouvelles réouvertures à Toronto

Samedi matin, la Ville de Toronto a rouvert 46 piscines extérieures, portant à 56 le nombre total des piscines extérieures déjà ouvertes au public, dont la liste figure sur le site de la municipalité  (Nouvelle fenêtre) .

Les Torontois qui veulent aller nager doivent toutefois réserver à l'avance des sessions de 45 minutes. Des plages horaires sont ajoutées tous les jeudis matin pour la semaine suivante.

Les piscines sont limitées à 25 % de leur capacité d'accueil pour permettre la distanciation physique.

Par ailleurs, deux zoos de la Ville Reine ont également pu rouvrir leurs portes ce samedi : le zoo de High Park et la ferme de Riverdale.

Le personnel du service des parcs, forêts et loisirs a préparé le terrain et les animaux pour le retour des visiteurs , peut-on lire dans un communiqué de la Ville.

L’entrée est gratuite sur les deux sites et ne nécessite pas de réservation. La capacité d’accueil sera toutefois limitée à 15 %.

La ferme de Riverdale est une ferme ontarienne du début du siècle et accueille des animaux domestiques. Elle est ouverte tous les jours de 9 h à 17 h.

Le zoo de High Park est le plus ancien zoo de la ville et est la maison de plusieurs bisons, lamas, rennes et autres bovins. Il est ouvert tous les jours de 11 h et 19 h.