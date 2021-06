Aucune vaccination sans rendez-vous avec le vaccin Pfizer, jusqu’au 25 juin

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent demande donc à la population de ne pas se présenter aux cliniques prévues. Il ne sera pas non plus possible de prendre de nouveaux rendez-vous.

Toutefois, les personnes qui avaient déjà un rendez-vous pour recevoir une première ou deuxième dose avec le vaccin Pfizer-BioNTech conserveront leur priorité et pourront se présenter en clinique.

Cette pénurie frappe l’ensemble du Québec et a été signalée jeudi, par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).