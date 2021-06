Le Dépistafest : un événement pour sensibiliser au dépistage des ITSS

Depuis le début de la pandémie, les autorités de santé insistent sur le dépistage de la COVID-19. Mais même pendant cette crise, le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) demeure tout aussi important. Pour sensibiliser la population, le Bureau régional d’action sida (BRAS) Outaouais participe au Dépistafest.

Le festival, une initiative du Club Sexu et présentée par Prelib, se déroule partout en province jusqu'au 25 juin, et vise à sensibiliser la population à l’importance du dépistage des ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang .

Depuis le début de la pandémie, la majorité des personnes qui étaient assignées à la santé sexuelle […], elles ont été délestées, pratiquement à 80 % vers la COVID. […] Du même coup, il y a eu moins de sensibilisation, moins de campagnes de prévention auprès des gens pour les ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang , explique le sexologue et intervenant au BRASBureau régional d'action sida Outaouais, Alexandre Albert.

Le Québec se déconfine peu à peu et l’organisme constate une hausse des appels de gens à la recherche de renseignements sur les ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang . Une augmentation des contacts sexuels est aussi anticipée.

Les gens nous appellent justement pour nous demander où aller parce que leur CLSCCentre local de services communautaires ne prend pas de sans rendez-vous à cause de la COVID , raconte M. Albert. Le Dépistafest permet justement de répondre à cette inquiétude-là que les gens ont eue dans la dernière année et demie.

Des bénévoles se rendront, dans le cadre de la première édition du festival, au parc Moussette samedi, et au marché du Vieux-Aylmer dimanche.

Ça fait longtemps qu’on n’a pas mis l’éducation à la sexualité comme priorité, et là, on voit un peu les conséquences de ça. Le Dépistafest c’est une façon de rendre l’éducation à la sexualité plus ludique. Une citation de :Alexandre Albert, sexologue et intervenant au BRAS Outaouais

Selon lui, les données de la santé publique démontrent que des ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang , comme la gonorrhée et la chlamydia, sont en hausse et touchent principalement les jeunes.

À ses yeux, l’explication se loge dans le récent retour des cours d’éducation sexuelle, en 2018.

Ce n’est pas tous les jeunes qui ont eu accès à cette information-là , fait-il valoir.

De plus, avec l’école en ligne en raison de la pandémie, M. Albert estime que moins de temps a été accordé en la matière. Reste que les jeunes avaient quand même une vie sexuelle.

Le télétravail est aussi synonyme d’augmentation des activités sexuelles, selon le BRASBureau régional d'action sida Outaouais. Veut veut pas, quand il y a plus d’activités sexuelles, il y a plus de risques d’ ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang .

