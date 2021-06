Remaniement : Doug Ford fait le ménage pour se préparer aux élections

Des ministres ont été exclus du cabinet, d’autres ont changé de responsabilités et des élus ont été promus. Des ministres qui occupent des postes-clés, à la Santé, aux Finances ou encore à l’Éducation, conservent leur poste.

Dans un communiqué publié vendredi après-midi, Doug Ford soutient que compte tenu des progrès de la vaccination contre la COVID-19, le pire de la pandémie est passé.

Nous continuons de déployer des efforts pour soutenir et remettre sur pied le système de santé de la province, et maintenant, avec notre équipe remaniée, nous sommes bien positionnés pour réaliser les priorités qui importent le plus à la population ontarienne.

Une citation de :Doug Ford, premier ministre de l’Ontario