Renseignements personnels : l'agence d'espionnage pourrait avoir enfreint la loi

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) d'Ottawa, compte tenu de son mandat de renseignement étranger, supprime des détails qui identifient les Canadiens dans ses rapports.

Ces informations d'identification sont notamment les noms de personnes, les adresses courriel et les adresses IP d'ordinateurs.

Cependant, d'autres agences fédérales et des partenaires étrangers qui reçoivent ces rapports peuvent demander des détails sur les informations s'ils disposent d'une autorité légale et d'une justification appropriée.

L'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ( OSSNROffice de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ) a examiné 2351 divulgations de renseignements sur des Canadiens sur une période de cinq ans et a constaté que plus du quart n'étaient pas suffisamment justifiées.

Malgré cela, au cours de la période examinée, le CSTCentre de la sécurité des télécommunications a approuvé 99 % de ces demandes émanant de clients intérieurs, indique une version non classifiée des conclusions rendue publique vendredi.

Le CSTCentre de la sécurité des télécommunications a également communiqué à des clients des informations personnelles supplémentaires au-delà de ce qui avait été demandé et a expliqué qu'il s'agissait d'une pratique courante, selon le rapport de l'agence d'examen.

Par exemple, l' OSSNROffice de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement a observé des cas où le CSTCentre de la sécurité des télécommunications divulguait des noms et d'autres renseignements personnels de Canadiens même si le destinataire n'avait demandé au CSTCentre de la sécurité des télécommunications que l'identité d'une entreprise , indique le rapport.

L' OSSNROffice de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement a observé d'autres types de scénarios où le CSTCentre de la sécurité des télécommunications avait divulgué plus de renseignements identificateurs que ce qui avait été demandé.

Compte tenu de cela et d'autres conclusions liées aux pratiques internes de l'agence de cyberespionnage, l'organisme de surveillance a constaté que la mise en œuvre par le CSTCentre de la sécurité des télécommunications de son régime de divulgation pourrait ne pas être conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Par conséquent, l'agence d'examen a remis ce qu'on appelle un rapport de conformité au ministre de la Défense Harjit Sajjan, le ministre responsable du CSTCentre de la sécurité des télécommunications .

L'agence d'examen a constaté que le Service canadien du renseignement de sécurité, la GRCGendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada ont généralement démontré un lien clair entre l'information en question et leurs mandats.

L'organisme a recommandé que le CSTCentre de la sécurité des télécommunications cesse de divulguer des renseignements identificatoires sur les Canadiens à des clients autres que ces trois organisations jusqu'à ce qu'il réponde aux conclusions et recommandations de l'examen.

L'agence d'examen affirme que le CSTCentre de la sécurité des télécommunications a accepté toutes les recommandations découlant de l'enquête.