Marie-Nicole Lemieux, Marie-Ève Munger et Jean-François Lapointe réunis le 19 août

L'Opéra du Royaume vient d'annoncer un spectacle qui sera sûrement un des moments forts de l'été culturel 2021 au Saguenay-Lac-Saint-Jean en présentant sur une même scène trois des plus grandes voix régionales, soit Marie-Ève Munger, Marie-Nicole Lemieux et Jean-François Lapointe.

Le 19 août prochain, au Théâtre Banque Nationale, l'Opéra du Royaume célébrera ses 50 ans d'existence. Pour l'occasion, le Grand Concert Gala Anniversaire réunira la contralto Marie-Nicole Lemieux, le baryton Jean-François Lapointe et la soprano colorature Marie-Ève Munger.

C'est rare qu'il y a trois stars internationales, puisque c'est vraiment le cas, ce sont des chanteurs qui sont demandés partout dans le monde, dans les plus grandes maisons d'opéra, trois stars lyriques qui viennent de la région aussi. Et effectivement c'est la première fois qu'ils sont réunis les trois sur scène , a raconté avec fierté Dominic Boulianne, directeur général et artistique de l'Opéra du Royaume.

Le directeur artistique a profité d'un alignement des planètes, car Jean-François Lapointe et Marie-Nicole Lemieux seront cet été au Domaine Forget dans Charlevoix. Pour sa part, Marie-Ève Munger reviendra de France, où elle est maintenant installée, pour offrir cette prestation devant les siens.

Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour que Dominic Boulianne attire une autre vedette originaire d'ici en la personne de Julie Boulianne. Elle a dû décliner en raison d'un contrat majeur qui s'est offert à elle. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir dire que ces artistes-là nous supportent complètement parce que pour avoir accepté un cachet comme ça c'est impressionnant. C'est une exception de pouvoir les avoir dans la région , a ajouté Dominic Boulianne, reconnaissant.

Le chef d'orchestre Nicolas Ellis, qui a grandi à Saguenay, travaille présentement aux Serres Louise Turcotte de Saint-Honoré. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Les trois voix régionales seront accompagnées par un orchestre d’une vingtaine de musiciens, majoritairement saguenéens ou jeannois, dont ceux du Quatuor Saguenay, sous la direction du chef Nicolas Ellis, également un Bleuet.

Ça va être vraiment un spectacle incroyable, ça c'est évident. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de billets en vente à cause des raisons de distanciation sociale et on a vraiment décidé de mettre les billets le plus bas qu'on pouvait, c'est-à-dire 45 $. C'est quand même un super prix pour venir voir des artistes de renom comme eux , a-t-il poursuivi fier de son coup de filet.

Il devrait y avoir autour de 200 billets disponibles si les règles sanitaires demeurent les mêmes d'ici là.

L'événement sera présenté en collaboration avec le Rendez-vous musical de Laterrière qui fête ses 15 ans d'existence.

Le spectacle peut être offert grâce à une subvention du Conseil des arts de Saguenay.

De plus, le 24 octobre, deux représentations de l'opéra La Bohème seront offertes avec notamment la présence du baryton Gino Quillico.