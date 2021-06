Les Foo Fighters en mode disco

Sous le nom des Dee Gees (les initiales du chanteur Dave Grohl), le groupe sortira un album vinyle (comme au bon vieux temps) le 17 juillet, journée des disquaires, avec des reprises de Night fever, Tragedy, You Should Be Dancing et More Than a Woman.

La face B du microsillon hébergera cinq chansons devant public de Medicine at Midnight, le dernier album des Foo Fighters.

Mardi en Californie, les Foo Fighters ont joué leur premier concert sans distanciation sociale depuis plus d'un an, dans une salle de 600 places et devant des admirateurs vaccinés. Cela au grand dam de manifestants anti-vaccin, qui dénonçaient là une forme de ségrégation.

Dimanche, ils seront au Madison Square Garden de New-York qui sera plein pour la première fois depuis mars 2020.