Maître Renard : la première microbrasserie du Nord-du-Québec

Maître Renard, une microbrasserie-bar à vin, vient bonifier l’offre de sorties à Chibougamau.

On voit vraiment un souffle de fierté régionale sur le fait qu'on a notre propre bière. De plus, on utilise beaucoup de produits régionaux, des produits forestiers non ligneux. Ce sont toutes des choses qui poussent dans la forêt, mais qui ne sont pas nécessairement exploitables à grande échelle , dit le co-actionnaire, Nathaniel Perron. Il cite, en exemple, le thé du Labrador, le poivre des dunes ou certaines fleurs boréales.

Ça apporte vraiment un aspect local à la bière, donc les gens en sont très fiers. On sent vraiment un grand engouement dans la région , note-t-il.

Le modèle de Maître Renard, qui marie la bière et le vin, est né de la pandémie. Nathaniel Perron, un restaurateur, s’est allié avec un ami amateur de vin. De cette alliance a vu le jour un concept qui devrait plaire à plusieurs.

Quatre produits sont offerts par la microbrasserie fondée par autant d’épicuriens. L'entreprise s’apprête à lancer une cinquième bière, une rousse au poivre des dunes et au thé du Labrador. De quoi mettre l'eau à la bouche aux amateurs, alors que la saison chaude éveille la soif.

Le mobilier de Maître Renard a été conçu par Chantiers Chibougamau et sa filiale, Nordic, une des plus grosses entreprises de la région

Nathaniel Perron signale que Maître Renard, nommée ainsi en référence à la célèbre fable de Jean de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, aimerait éventuellement joindre la route des bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

