Les composteurs domestiques coûtent plus cher en raison de la hausse du prix du bois

Si bien que la Ville doit octroyer un montant additionnel à l’organisme Eurêko, mandataire de la distribution des composteurs. Lors de la plus récente séance de la commission du développement durable et de l’environnement, il a été proposé que la Ville bonifie son aide financière pour palier l’augmentation du coût de fabrication. Les composteurs de 550 litres coûtent 65 $ et sont fabriqués à partir de cèdre et de pin blanc, ici dans la région.

Cette aide est d’autant plus nécessaire puisque les bacs bruns, qui permettent aux citoyens de composter, ne seront pas fournis aux Saguenéens avant 2022. L’achat à prix réduit de composteurs demeure donc un incitatif et permet à la Ville d’atteindre certaines cibles fixées dans la cadre du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).

L’appel d’offres pour l’achat des bacs, un investissement public d’environ 5 millions de dollars, devrait être lancé au cours des prochains jours, tout comme celui visant à dénicher l’entreprise qui se chargera de la cueillette des matières organiques. Outre Saguenay, toutes les municipalités de la région ont implanté le bac brun.

Des capsules vidéo historiques

Toujours dans le registre des affaires municipales, Saguenay accepte de payer 5000 $ pour la production de capsules vidéo mettant à l’honneur des événements ou personnages historiques. Ce dossier a fait l’objet de pourparlers à la commission des arts, de la culture et du patrimoine et a été autorisé par le comité exécutif.

C’est notre devoir collectif de faire connaître et reconnaître des personnes ou des événements qui ont marqué notre région de manière significative , a commenté le conseiller municipal Carl Dufour au cours d’un entretien accordé à Radio-Canada.

Les événements sont l’arrivée de la Société des Vingt-et-Un, le glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney, la défense militaire d’Arvida durant la Seconde Guerre mondiale et le Déluge du Saguenay. Les personnages historiques sont William Price, Arthur Vining Davis et Georges Vézina. Dans le cas de Georges Vézina, la capsule a déjà été produite.

Plus d'exemplaires du livre de Mikaël Lalancette

Toujours en lien avec l’ancien gardien de but du Canadien de Montréal surnommé le Concombre de Chicoutimi, la Ville paiera 900 $ pour acheter 30 exemplaires du livre du Baieriverain Mikaël Lalancette.

L’acquisition est justifiée par le désir de la Ville de soutenir la recherche historique sur le territoire de Saguenay par la rédaction d’ouvrages littéraires. Les bibliothèques de Saguenay possèdent déjà huit exemplaires du livre sur Georges Vézina et avaient l'intention d'en acheter cinq de plus. Les fonds requis proviendront de l’Entente de développement culturel 2021-2023. On ignore, pour l’instant, si Saguenay a l’intention de mettre en valeur l’endroit où a vécu Georges-Vézina, sur la rue Morin, derrière le bar Le Flirt.