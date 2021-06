CBC veut plus de diversité à l’écran et derrière la caméra

Le radiodiffuseur public a présenté ce plan au Festival international des médias de Banff, précisant que ces engagements seront aussi inclus dans les contrats octroyés à des firmes de production externes.

Ce nouvel engagement officialise nos efforts continus pour accroître l'équité et la représentation dans tous les domaines Et c’est une première étape immédiate pour garantir que nos séries originales s'appuient sur un éventail plus diversifié de talents créatifs qui reflètent authentiquement plus de communautés et de perspectives à travers le pays , a déclaré Sally directrice générale des services Entertainment, Factual & Sports à CBCCanadian Broadcasting Corporation .

Le diffuseur public a aussi ajouté que les séries actuelles diffusées sur CBCCanadian Broadcasting Corporation devront également présenter des plans d'action afin d’atteindre ces objectifs.

La polémique Kim's Convenience

Cette nouvelle politique fait suite à la controverse entourant la défunte comédie à succès intitulée Kim's Convenience, sur une famille canado-coréenne de Toronto. Depuis la disparition de la série, plusieurs membres de la distribution ont critiqué le manque de diversité ethnique et de genre au sein de l’ancienne équipe de scénarisation.