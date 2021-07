Mon Amérique : le retour aux sources

« Après le retour à la nature et l'engouement pour le folk, voilà qu'une nouvelle génération de musiciens combinent leurs racines forgées dans le rock et le blues à cette nouvelle vague acoustique, en faisant souvent un détour par la musique traditionnelle qui connaît une nouvelle popularité.

L'intérêt dépasse largement le répertoire traditionnel québécois. Les jeunes musiciens qui ont souvent fait leurs classes dans des formations rock découvrent soudainement la musique acoustique, la chanson et la danse traditionnelle d'ici, mais également une multitude d'autres musiques dites exotiques provenant des quatre coins du monde, et plongent dans cette marmite musicale sans trop se poser de questions.

Au Québec, l'été de 1975 marque le début d'un éveil pour la musique traditionnelle.

De Philippe Gagnon et sa Garouine jusqu'à la Bottine souriante, en passant par Barde, Breton-Cyr et les Karricks, c'est toute une génération de musiciens qui troquent leurs pantalons aux pattes d'éléphant pour des salopettes et des chemises à carreaux. On vit un véritable retour aux sources!

L'été de 1975 laisse présager une quête identitaire qui va passer par la musique traditionnelle. Au-delà de la musique, c'est toute la société qui est touchée par ce rejet du matérialisme et la redécouverte de ses racines.

Je vous invite à revivre cet été magique en compagnie d'Yves Lambert, membre fondateur de la Bottine souriante, un des groupes qui ont marqué cette mouvance du retour aux sources. »

- Michel Lalonde

Extraits musicaux dans cet épisode : Trudeau de Philippe Gagnon

La Famille Latour par Le Rêve du Diable

Matty Groves de Fairport Convention

de Fairport Convention Le Garçon marinier de Barde

Au chant de l'alouette par Les Karricks

Boom Boom de John Lee Hooker

Je me suis habillé en plumes de Garolou

La Jument de Michaud de Québreiz

Sur la montagne du loup par La Bottine souriante

La Confession d'un moribond de Breton-Cyr

Yves Lambert raconte ses années 70 :

Entretien avec le musicien Yves Lambert Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande