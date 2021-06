Les 45 ans et plus peuvent recevoir leur deuxième dose de vaccin

Les Saskatchewanais ayant plus de 45 ans sont désormais admissibles pour recevoir leur deuxième dose de vaccin, tout comme les personnes ayant reçu une première dose avant le 1 er mai.

La province offre la possibilité aux Saskatchewanais ayant reçu une première dose d'AstraZeneca de recevoir une seconde dose du vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna s'ils le désirent. Autrement, ils pourront recevoir une deuxième dose du vaccin d'AstraZeneca.

La vaccination grimpe lentement

La Saskatchewan a administré 24 260 doses de vaccin mercredi et jeudi alors que la province cherche à atteindre son objectif de vaccination pour pouvoir entamer la troisième phase de son plan de réouverture le plus rapidement possible.

Premières doses : 40 ans et plus : 79 %

30 ans et plus : 74 %

12 ans et plus : 68 %

Nouvelles infections et hospitalisations

La province enregistre par ailleurs 98 nouveaux cas de COVID-19, portant le total à 48 327 infections depuis le début de la pandémie.

Il y a toujours 763 cas considérés comme étant actifs, et 81 hospitalisations.

Alors que dix personnes sont hospitalisées aux soins intensifs, la Saskatchewan déplore le décès d’une personne de 70 ans et plus provenant du nord-ouest.

Le 17 juin, la province a effectué 2455 tests de dépistage, pour un total de 898 086 tests depuis le début de la pandémie.