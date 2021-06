La démolition du pensionnat pour autochtones de Lower Post repoussée

Dans un communiqué, le Conseil Daylu Dena affirme que la situation sanitaire du Yukon est en partie responsable de sa décision. En effet, depuis plusieurs jours, le territoire connaît une éclosion de COVID-19. Celle-ci est surtout située dans la région de Whitehorse.

Lower Post est à quelques kilomètres de la frontière avec le Yukon.

Le Conseil affirme qu’une autre raison l’a poussé à prendre cette décision : la découverte, jeudi matin, de restes sur un chantier de construction de la communauté.

La Gendarmerie Royale du Canada a affirmé dès le soir que les restes trouvés étaient d'origine animale et non humaine, mais dans le but de nous préparer à toute éventualité, et de protéger nos membres, nous avons immédiatement décidé de repousser la cérémonie de lundi , lit-on dans le communiqué.

Le Conseil associe cette découverte à un traumatisme et affirme que les membres de la communauté ont besoin de temps pour récupérer après la peur qu’elle a causé.

John Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique, qui aurait dû être présent le 21 juin à Lower Post, a réagi à cette annonce dans un communiqué et dit respecter la décision de la communauté Daylu Dena de faire passer en priorité le bien être des siens.

Pour aller vers la voie de la réconciliation, nous devons reconnaître les vérités historiques et leurs effets continus sur des générations de familles autochtones. Une citation de :John Horgan, premier ministre de la C.-B.