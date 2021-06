La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver une fille de 14 ans

La jeune fille a été vue pour la dernière fois jeudi après-midi, au moment où elle se trouvait à son école de Maniwaki, indique la SQSûreté du Québec dans un communiqué.

Elle se déplacerait à pied et pourrait se trouver dans la région de Maniwaki ou de Gatineau.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, ajoute la SQSûreté du Québec .

Madison Durant est décrite comme une fille de 1,60 m (5 pi 4 po), 56 kg (123 lb), aux cheveux bruns et rouges, avec le sourcil droit teint en rouge également, et aux yeux verts.

Elle parle le français et l’anglais, précise la SQSûreté du Québec .

Sur cette photo, Madison Durant avait utilisé un filtre sur l’application Snapchat. Toutefois, cette photo date de jeudi, alors que la photo devant un gâteau de fête date de mercredi, précise la SQ. Photo : courtoisie/Sûreté du Québec

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait une camisole noire, des pantalons de jogging gris foncé et aurait avec elle un coton ouaté. Elle porterait aussi des espadrilles blanches et aurait un sac à dos bleu de marque Champion. Madison Durant serait partie avec du linge de rechange et quelques objets personnels, selon la SQSûreté du Québec .

Toute personne qui apercevrait cette personne est priée de communiquer avec le 911.