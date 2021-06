Le Gatinois Cédric Lapointe est plus près que jamais des CrossFit Games

Comme plusieurs autres athlètes canadiens, Cédric Lapointe a dû prendre des décisions difficiles pour poursuivre sa carrière malgré la pandémie. Les restrictions sanitaires l'empêchant de s'entraîner correctement au Québec, il a pris la direction d'Atlanta, aux États-Unis, à la fin avril.

Mon entraîneur principal est ici [à Atlanta], j'habite chez lui dans son sous-sol et puis, je voyage chaque matin pour aller au gym , raconte le Gatinois.

Après s'être classé au 11e rang mondial sur quelque 250 000 compétiteurs lors de la phase préliminaire, en mars dernier, l'athlète de 24 ans participera aux demi-finales des CrossFit Games à Las Vegas, cette fin de semaine.

Ce sont les championnats nord-américains. Le top 5 va accéder aux championnats du monde qui auront lieu la première fin de semaine du mois d'août au Wisconsin , précise-t-il.

À l'approche de la compétition la plus importante de sa saison jusqu'à maintenant, le Gatinois se dit dans la meilleure forme de sa carrière.

J'ai eu un excellent camp d'entraînement ici, à Atlanta, donc c'est très prometteur pour ce week-end. Une citation de :Cédric Lapointe, athlète professionnel de CrossFit

Les sept épreuves sont en ma faveur : ce sera beaucoup d'entraînement cardiovasculaire, beaucoup de gymnastique et très peu de charges lourdes, donc ça devrait bien aller de mon côté , anticipe le spécialiste de l'entraînement fonctionnel.

Voir le verre à moitié plein

Cette année pourrait donc finalement être la bonne pour Cédric Lapointe. Il s'était qualifié pour la compétition l'an dernier, mais les organisateurs avaient finalement retiré son invitation en raison de la pandémie.

Avec du recul, il est bien heureux d'avoir patienté un an de plus, puisqu'il pourrait atteindre son objectif devant des partisans à Las Vegas, où les restrictions sanitaires sont moins strictes qu'au Canada.

Ils vont vendre 9500 billets à Las Vegas. Fait que, pouvoir réaliser mon rêve devant une foule, ça va être bien plus excitant que de le faire en ligne! Avec du recul, je suis content que ça me soit arrivé et je pense que ça va juste avoir forgé mon caractère , insiste-t-il.

Si Cédric Lapointe obtient la qualification tant espérée, ce sera le signe que les derniers mois passés loin de sa copine, sa famille et ses amis auront valu la peine.

Je m'ennuie vraiment de Gatineau, surtout avec le déconfinement en zone jaune. J'ai vraiment hâte de revoir ma famille et mes amis au mois de septembre , reconnaît celui qui s'est expatrié depuis deux mois maintenant.

Les athlètes de CrossFit Kim Chartrand et Cédric Lapointe dans le centre sportif d’Apeldoorn, aux Pays-Bas (archives) Photo : Gracieuseté de Kyle Ruth

Cédric Lapointe se réjouit tout de même du fait que sa copine, Kim, pourra le rejoindre au cours des prochains jours. Une fois la saison de Cédric terminée, ils visiteront ensemble la côte est américaine, avant de rentrer au pays.

Au mois d'août, on va prendre deux à trois semaines sans entraînement ni thérapie, juste des vacances et du bon temps! conclut l'athlète gatinois.

Mais pour l'instant, il rêve surtout à ses premiers championnats du monde de CrossFit, un objectif qui semble à sa portée plus que jamais. Après tout, les belles plages et le soleil seront toujours là au mois d'août.