Le comptoir postal de Cayamant rouvrira le 28 juin

Aujourd’hui, on peut annoncer que le comptoir postal revient dans la municipalité à compter du 28 juin prochain. Tout ça, après plus d’un mois sans avoir le service dans la municipalité même de Cayamant , explique le maire en entrevue à ICI Ottawa-Gatineau.

C’est une issue heureuse pour ce petit village d’environ 800 résidents, situé dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau.

Le 17 mai dernier, ses résidents avaient appris la fermeture soudaine de leur seul comptoir postal, obligeant certains d’entre eux à se rendre jusqu’à celui de Gracefield, situé à environ une vingtaine de kilomètres.

On devait se rendre à plus de 20 minutes de route pour certains, d’autres même 40 minutes de route, seulement pour aller chercher son courrier , raconte M. Malette.

Le maire de la municipalité de Cayamant, Nicolas Malette (Archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Jusqu’ici, l’unique comptoir de Postes Canada se situait dans un édifice qui abritait autrefois une épicerie. Mais le nouveau propriétaire de l’édifice avait finalement rompu le bail avec son locataire Postes Canada, expliquant avoir d’autres plans pour sa bâtisse.

La fermeture avait pris au dépourvu les résidents, ainsi que le maire. Mais rapidement, tous s’étaient mobilisés pour trouver une solution et la municipalité avait entamé des négociations avec Postes Canada.

Ça a été très bien avec Postes Canada. Ça a été rapide. Comme ils nous ont dit : la municipalité, vous avez été au-delà des attentes. [...] En même pas 24 heures, on a commencé à avancer le dossier, donc pour eux, il ne pouvait pas retarder. La municipalité était là, prête et voulait avancer , souligne le maire de Cayamant.

Si les résidents doivent encore patienter une dizaine de jours, M. Malette en explique la raison.

Pourquoi une autre semaine d’attente? Parce qu’on doit déménager le courrier qui est rendu au bureau de Gracefield, on doit l’amener au comptoir postal à Cayamant. [...] Et le 28, on sera officiellement en fonction.

Pour l'élu, il s'agit d'une victoire importante.

Faut se le dire, aujourd’hui, ça fait 30 jours exactement que tous nos documents sont déposés. Dans mon poste de maire, c’est une des réalisations qui est la plus plaisante. Parce qu’on a pu immédiatement être à la source du problème et le régler immédiatement ce problème-là. [...] C’est sûr que pour moi et pour mon conseil, c’est un moment de fierté.

La Municipalité devrait annoncer les heures d'ouverture du comptoir postal dans les prochains jours.

Avec les informations de Catherine Morasse et de Benjamin Vachet