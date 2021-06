Des spectacles en personne au Festival du homard de Shediac cet été

Lors du Festival du homard de Shediac, les citoyens du Nouveau-Brunswick et les touristes pourront profiter de vrais concerts en personne, malgré la pandémie. Il y aura toutefois quelques modifications au programme pour respecter les mesures sanitaires.

On a décidé de complètement redésigner nos événements pour les rendre accessibles , a déclaré le président du festival, Pascal Haché.

Parmi les changements apportés, plutôt que des billets, le festival vendra des espaces pouvant accueillir jusqu'à huit personnes. Les espaces désignés permettront de respecter la distanciation physique entre les groupes. Aucun billet ne sera vendu séparément. Au total, 190 espaces seront disponibles, ce qui représente plus de 1500 spectateurs.

On s'attend à ce que ça se vende assez vite. Les gens ont hâte de sortir. On aurait aimé dans les plus grandes capacités, mais au niveau logistique, il faut rester dans quelque chose de raisonnable, qui est contrôlable. Une citation de :Pascal Haché, président du Festival du homard de Shediac

Il y aura un également un bar sur place, mais cette fois, le bar viendra directement aux festivaliers. Des serveurs iront porter les verres aux clients, divisés par rangées. Des pique-niques en boîte seront aussi offerts pour que les gens puissent profiter du homard.

Le port du masque sera également obligatoire, mais pourra être retiré dans les espaces réservés.

Cayouche sur scène Big Bad Party Band offrira un spectacle vendredi le 9 juillet, de même que Cayouche , le samedi 10 juillet. Le dimanche 11 juillet, c'est Hert et Rhéal Leblanc seront sur scène pour une belle histoire d'humour.

Plus qu’un simple festival

Le président du festival voit dans cet événement une occasion de ramener de la joie chez les citoyens de Shediac et du Nouveau-Brunswick. Selon lui, le festival profite à l’économie de la région, en plus d’apporter du plaisir aux familles et de faire sortir les personnes de chez elles.

Ça nous tenait vraiment à cœur qu’il y ait le festival. Ce n'est pas pour le profit, c’est vraiment pour offrir quelque chose aux gens de la communauté. On a travaillé dur, on espère que les gens vont pouvoir en profiter et sentir que c’est un peu un retour à la normale. Une citation de :Pascal Haché, président du Festival du homard de Shediac

Le festival aura lieu la fin de semaine du 10 juillet, mais les espaces de 8 personnes seront en vente dès le 25 juin.