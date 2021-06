L'isolement imposé à des travailleurs de la santé s'ils quittent la bulle atlantique

Cette mesure s’applique aux travailleurs qui habitent et travaillent au Nouveau-Brunswick et qui quitteraient la bulle atlantique, qui comprend les MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon et de Témiscouata au Québec.

La note, datée de mardi, précise que le Groupe de travail sur la pandémie a pris cette décision en raison de variants préoccupants de la COVID-19.

Des travailleurs mécontents

La directive étonne bien des travailleurs alors que le Nouveau-Brunswick a ouvert cette semaine ses frontières avec le reste du Canada.

Présentement, on est déjà à court d'effectifs et si nos employés doivent aller à l'extérieur et revenir, et on les met en quarantaine, c'est sûr que ça va être un impact négatif certainement pour le patient et aussi pour l'employeur , estime Joseph Lanteigne, représentant du Conseil des syndicats hospitaliers du Nouveau-Brunswick.

Joseph Lanteigne, représentant du Conseil des syndicats hospitaliers du Nouveau-Brunswick (archives) Photo : Radio-Canada

Il soutient aussi que la mesure déplaît aux travailleurs qui s’apprêtaient à quitter la bulle atlantique pendant leurs vacances.

J'entends déjà de la grogne de certains employés qui questionnent, déjà leur voyage est déjà prévu au Québec pour les vacances , dit-il.

Par courriel, la présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick, Paula Doucet, dénonce aussi la mesure, la jugeant irrespectueuse . Elle dit discuter avec la province afin de corriger le tir.

Une mesure nécessaire selon le ministère

Le ministère de la Santé estime que cette mesure est nécessaire. Dans une réponse écrite, le porte-parole Bruce Macfarlane reconnait que les professionnels de la santé ont travaillé fort pendant la pandémie. Il dit comprendre qu’ils veulent voyager pour voir leur famille et leurs amis.

M. Macfarlane souligne néanmoins qu’il est primordial de protéger les patients et les autres employés.

Selon sa déclaration, il faut s'attendre à ce que les hôpitaux et d’autres services de santé soient soumis à des règles plus strictes pour quelque temps.

Avec les informations de François Vigneault