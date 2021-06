Création d'une géoroute gaspésienne : 213 sites potentiels identifiés

Le chargé de projet Vincent Roy a réalisé la première partie du mandat pour le compte du Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM), porteur de l’initiative. En plus de faire une revue de littérature, il a visité 126 endroits dans le cadre de sorties sur le terrain.

Alors que de nombreux sites géologiques, géomorphologiques et paléontologiques sont déjà connus en région, par exemple le Géoparc de Percé, le parc national de Miguasha et la grotte de Saint-Elzéar, la présence ou l’absence de certains éléments d’intérêt ont été validés à plusieurs autres endroits.

La falaise de Miguasha, en Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada

La phase deux à venir

Vincent Roy, biologiste et formé en paléontologie, n’est plus à l’emploi du CREGÎMConseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. . La directrice générale de l’organisme, Caroline Duchesne, assure néanmoins que la phase deux se poursuivra dès que les ressources nécessaires à son élaboration et à sa concrétisation seront embauchées. À ce moment, un tri sera fait parmi les sites géolocalisés et leur potentiel sera validé.

Est-ce que [les lieux ciblés] peuvent faire partie d’un circuit ou c’est préférable qu’ils soient protégés? À ce moment, on aura des études plus scientifiques avec beaucoup de concertation et des experts en géologie , poursuit-elle.

Vue sur la plage Henderson, photographiée du secteur Black Cape, à New Richmond. Il s'agit de l'un des nombreux endroits visités par Vincent Roy. Photo : Gracieuseté du Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Alors que la phase 1 a pu être réalisée grâce à une aide financière de 28 000 $ du ministère de l’Économie et de l’Innovation, la deuxième étape à venir sera possiblement plus coûteuse en raison de l’expertise qui sera sollicitée.

En quête d’un circuit crédible et intéressant

La troisième étape consistera en l’élaboration d’une proposition d’un circuit crédible et intéressant , explique Caroline Duchesne. Celui-ci sera appelé à mettre en valeur certains trésors de la région, qu’ils soient fossilifères, minéralogiques ou géomorphologiques.

Il y aura probablement un circuit populaire et d’autres avec des ramifications, mais ce sera décidé dans le cadre de la phase trois , ajoute Mme Duchesne.

La plage de Cap-aux-Os, à Gaspé, est un autre endroit qu'a exploré le chargé de projet Vincent Roy. Photo : Gracieuseté du Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Dans une entrevue accordée en octobre 2020 à Radio-Canada, Vincent Roy expliquait que les endroits inaccessibles ou devant être protégés pourraient, par exemple, être présentés avec l’aide de la technologie.

La direction du CREGÎMConseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine aimerait qu’une proposition soit finalisée à moyen terme, c’est-à-dire au cours des cinq prochaines années.

Un texte de Roxanne Langlois