Le Bal Mammouth revient pour une 2e année sur Télé-Québec

Comme l’an dernier, l’animation sera assurée par la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse et le comédien Pier-Luc Funk. Il s’agira d’une occasion de célébrer et de rendre hommage aux finissantes et finissants de 5e secondaire, qui concluent un parcours important de leur vie. Avant la diffusion du bal, à 20 h, un avant-bal est prévu à 19 h 30 sur la page Instagram de Mammouth.

En plus de mettre en lumière des témoignages de jeunes de partout au Québec, cette émission spéciale présentera des sketches, des chansons, des prestations et des surprises.

Plus de 25 artistes et personnalités artistiques significatives pour ces finissantes et finissants prendront part à cette célébration, comme la drag queen Rita Baga, la comédienne Émilie Bierre, les humoristes Jay Du Temple, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Richardson Zéphir, l’auteur-compositeur-interprète Étienne Coppée, l’autrice-compositrice-interprète Charlotte Cardin, l’autrice et comédienne Sarah-Maude Beauchesne, l’auteur Patrick Senécal, ainsi que trois des participantes de la saison 2021 de Star académie, Lunou Zucchini, Zara Sargsyan et Queenie Clément.

Il va y avoir cette notion de sourire, de regarder avec humour le parcours de ces jeunes-là. Il y a notamment un clin d'œil au fait que ce n’est pas toujours facile d’être un prof et de les endurer, tout en rendant hommage au personnel sanitaire, aux concierges, qui ont fait une job de superhéros! a dit le comédien Vincent Bolduc, producteur au contenu du Bal Mammouth, à Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.

Dans la dernière année, les jeunes ont suivi un grand nombre de leurs cours à distance, et la vie sociale en a pris un coup. Vincent Bolduc pense toutefois que plusieurs questionnements et réflexions des jeunes de 16-17 ans de 2021 restent similaires à ceux des jeunes des générations précédentes.

Je dirais qu’ils ont presque les mêmes peines, les mêmes joies et les mêmes aspirations que tous les finissants de toutes les années. Ils nous parlent de leurs projets d’avenir, de leurs projets de travail, de leur regard nostalgique sur ces années-là [du secondaire] , a expliqué le comédien et producteur au contenu.

En fin de compte, ce qu’on voit, c’est que ce sont des finissants, qui comme nous quand on est sorti de l’école, se disent : ‘‘Qu’est-ce que je vais faire dans vie?’’ Une citation de :Vincent Bolduc, producteur au contenu du Bal Mammouth.

Alors que le premier Bal Mammouth avait été présenté l’an dernier pour célébrer les finissants et finissantes du Québec qui n’avaient pas pu prendre part à leur bal de fin d’année, la Soirée Mammouth se tient, quant à elle, depuis 2017.

Animée également par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, et ce, depuis l’existence du concept, cette soirée annuelle est une occasion de rendre hommage aux jeunes de partout dans la Province, tout en remettant des prix Mammouth aux personnalités qui les inspirent.