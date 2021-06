600 billets gratuits par spectacle à Jonquière en musique

La 32e édition se déroulera au parc de la Rivière-aux-Sables.

La formule retenue a été celle qui permettait d'accueillir le maximum de personnes tout en respectant les règles de la santé publique.

Les spectacles se dérouleront du jeudi au dimanche sur une période de trois semaines. Les quatre premiers jours verront Jonathan Roy (30 juin), Kaïn (1er juillet), Les Denis Drolet chantent Plume (2 juillet) et Bleu Jean Bleu (3 juillet). La deuxième semaine comprendra Matt Lang (8 juillet) et Émile Bilodeau (9 juillet). Dj Champion sera la tête d'affiche de la dernière semaine, alors qu'il sera de passage le samedi 16 juillet.

Il s'agit de la programmation qui avait été établie pour l'édition annulée de l'an dernier.