Lors de cette deuxième et dernière soirée de remise de prix, l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) a décerné 10 trophées à des artistes musicaux francophones de partout au Canada.

Mehdi Cayenne a reçu ceux de l’artiste solo, de l’auteur et/ou compositeur, et de l’album pour Radio Batata. J’ai le cœur qui bat super vite. Ça me touche beaucoup , s'est-il exclamé, visiblement ému, au moment de recevoir son premier trophée de la soirée, celui de l’auteur et/ou compositeur.

Je pense [aux autres nommés] et on est tous complémentaires dans la sensibilité qu'on partage, dans tout ce qu'on amène à notre écriture, à la composition. Chacun de nous, [avec notre] œuvre, [contribuons à] ajouter au monde plus de sensibilité, plus de beauté. Une citation de :Mehdi Cayenne, auteur-compositeur-interprète

Celui qui a grandi à Ottawa est talonné par le duo originaire de Hawkesbury De Flore, qui se voit décerner deux trophées. Sarah-Anne LaCombe et Mathieu Gauthier, couple dans la vie comme sur scène, se sont illustrés dans les catégories de la découverte et de l’EP pour Figure déserte.

« Ça a été une année vraiment rock and roll pour tout le monde et [...] on a eu la naissance de notre petite fille. On a lancé ce EP-là avec du monde qu’on adore, tout ça en plein coeur d’une pandémie », a souligné Sarah-Anne LaCombe.

On a vécu toute la gamme d’émotions, mais ce soir, [...] on sent vraiment la vague d’amour , a renchéri Mathieu Gauthier.

Deux autres artistes et formations de la région d’Ottawa-Gatineau font partie des têtes couronnées : le duo folk Geneviève et Alain a reçu le Trille Or du meilleur groupe, et l’Ottavienne d’adoption Marie-Clo a récolté celui de la meilleure chanson pour Red Flag.

Je voudrais remercier toute la famille franco-ontarienne qui m’a accepté dès le début , a tenu à souligner le Gatinois d’origine Alain Barbeau. Je me suis toujours senti comme si je faisais partie de votre famille. [...] C’est vraiment un honneur , a-t-il ajouté.

Dans la catégorie de l’album Acadie, les Hay Babies ont été récompensées pour Boîte aux lettres. La Fransaskoise d’origine Anique Granger a accepté le trophée du meilleur spectacle.

Un prix hommage a également été décerné au chanteur franco-manitobain Daniel Lavoie.

Avec les informations de Marika Bellavance