Noyade mortelle : « il paniquait tellement qu’il m’a lâché la main », témoigne son ami

Il était gentil, c’était un des plus rapides de la classe. La tague c’était un de ses jeux préférés. Je sais qu’il aimait beaucoup un jeu vidéo qui s’appelle Roblox , se rappelle Tristan Charron.

Pour rendre hommage à son ami disparu, le garçon, comme beaucoup de camarades de classe, a fabriqué des avions en papier ce vendredi matin.

On a tous crié des mots gentils pour Daniel et ensuite on a lancé les avions en pensant à Daniel. J’avais écrit plein de qualités sur Daniel , raconte-t-il.

Jeudi, peu après 12 h 30, l'enfant de 10 ans s'est retrouvé en difficulté dans un lac à la base de plein air de Sainte-Foy. Quelques minutes avant le drame, il nageait main dans la main avec Tristan Charron.

Daniel, il ne savait pas que c’était profond, il ne savait pas très bien nager, il n’a pas voulu accepter de prendre une veste de sauvetage. Et là, il est allé dans le plus profond et il ne savait pas où c’était , témoigne l'élève.

J’ai essayé de crier

Puis l'enfant serait passé de l'autre côté de la corde qui délimite le lieu de baignade surveillée.

J’ai essayé de lui tenir la main, mais il paniquait tellement qu’il m’a lâché la main , décrit le jeune garçon, visiblement bouleversé.

J’ai essayé de crier, mais moi et mon amie Jeanne qui étions là, on ne pouvait pas crier tellement on était stressés, alors on est allés sur le bord de la plage et on l’a dit au professeur , ajoute-t-il.

Des sauveteurs et des citoyens sur des embarcations ont recherché l'enfant.

J'ai un peu paniqué parce que ça a duré 45 minutes, j'ai espéré qu'ils allaient le sauver à temps , assure le jeune garçon.

Un citoyen a retrouvé la victime, puis des manœuvres de réanimation ont débuté, mais la police précise que le garçon était inconscient lors de son transport en ambulance vers le Centre mère-enfant Soleil, où sa mort a été constatée.

Tristan Charron a pu parler à un psychologue vendredi : Ç'a fait du bien. J'en ai parlé avec mes amis parce qu'il y en avait qui étaient là.

Avec les informations de Pascal Poinlane