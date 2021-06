Il n'y a plus de patients COVID dans les hôpitaux de Québec

L’Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec ne compte plus non plus de patients hospitalisés en raison de la COVID-19.

Reprise des activités

Les services hospitaliers qui avaient été délestés, comme les opérations, pourront donc reprendre graduellement comme le prévoit le plan, puisque la pression est maintenant moins grande dans les hôpitaux.

C'est une excellente nouvelle. On a encore bien sûr de la clientèle ambulatoire qui peut être considérée comme tiède ou chaude, mais pour les hospitalisations, autant régulières qu'aux soins intensifs, nous n'avons plus de patients en nos murs. C'est un grand soulagement pour nous affirme l’adjoint au PDGprésident-directeur général du CHUCentre hospitalier universitaire , Jean-Thomas Grantham.

Vacances autorisées

Cette amélioration va permettre au personnel soignant de pouvoir souffler, après des mois de débordement et d'heures supplémentaires pour combattre la pandémie.

Avec la situation qui s'améliore, avec les codes de couleurs qui changent, la liberté qu'on retrouve progressivement, je pense que c'est un grand soulagement pour les équipes, qui comprennent aussi qu'elles vont pouvoir profiter de congés bien mérités cet été , annonce Jean-Thomas Grantham.

Bilan quotidien

Le bilan des nouveaux cas de COVID-19 est demeuré bas vendredi pour les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Dans la Capitale-Nationale, on compte 8 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, alors qu’il en a eu 7 du côté de Chaudière-Appalaches.