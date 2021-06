Quand il est question de politique américaine, on pense davantage aux tractations qui se déroulent dans la ville de Washington que sur la rue Washington à Phoenix.

Pourtant, des décisions prises sur cette artère, où se trouve la législature de l’Arizona, pourraient avoir des implications à l’échelle nationale.

L’État du Sud-Ouest a été le théâtre d’une des batailles électorales les plus serrées en novembre 2020. Joe Biden l’a emporté sur Donald Trump avec une mince avance d’un peu plus de 10 500 voix.

Malgré deux vérifications qui ont confirmé les résultats électoraux dans le comté de Maricopa, le plus peuplé de l’État, des élus républicains locaux continuent d’entretenir des doutes. À un tel point qu’ils ont ordonné un recomptage mené par la compagnie Cyber Ninjas, dont le propriétaire avait adhéré à des allégations non démontrées de fraude électorale véhiculées par l’ancien président Trump.

C’est aussi en invoquant le risque de fraudes que les élus républicains de l’Arizona ont adopté une loi, signée par le gouverneur, limitant entre autres l’accès au vote par correspondance.

Dénonçant des mesures visant à supprimer le vote , les démocrates de l’État y voient un geste qui nuira à la participation d’électeurs afro-américains et hispaniques, et qui pourrait donc avoir un impact sur les futurs scrutins.

Mais dans la législature de la rue Washington à Phoenix, les républicains avaient beau jeu d’agir ainsi : ils contrôlent le Sénat, avec 16 élus contre 14 pour les démocrates.

L’exemple de l’Arizona n’est pas unique. Georgie, Floride, Texas : au cours des derniers mois, des lois électorales du genre ont été présentées dans plusieurs États contrôlés par le Parti républicain.

En fait, selon le Centre Brennan pour la Justice de la New York University School of Law, entre janvier et mai 2021, 22 lois ont été approuvées dans 14 États.

Les gens sont souvent moins conscients de ce qui se passe au niveau local , déplore Sylvia Albert, de l’organisation Common Cause, alors que c’est au niveau des États que se décident les lois électorales et que se dessinent les cartes des circonscriptions.

Selon elle, il est crucial de garder un œil sur les courses électorales au sein des États, puisqu’elles pourraient avoir un impact majeur sur la politique nationale.

Des courses à surveiller

Retournons en Arizona, où plusieurs postes seront à pourvoir en 2022, dans le cadre des élections de mi-mandat. Parmi eux, il y a celui de secrétaire d’État, l’élu responsable de la mise en œuvre du système électoral.

L’un des candidats républicains à ce poste est le sénateur d’État Mark Finchem, qui était présent au Capitole lors de l'assaut le 6 janvier, bien qu’il assure ne pas être entré dans l’édifice.

Sylvia Albert, de Common Cause, croit que la certification des résultats électoraux aurait pu être bien différente si des gens comme M. Finchem avaient été responsables du scrutin dans certains États clés en novembre dernier.

Les responsables électoraux ont fait leur travail malgré la pression politique, et en réponse, les acteurs qui faisaient pression sur eux tentent maintenant de les remplacer. Une citation de :Sylvia Albert, directrice du vote et des élections chez Common Cause

Des candidats qui ont contesté les résultats de l'élection de novembre se présentent aussi aux scrutins organisés en Georgie, au Nevada et au Michigan, des États clés où la course a été très serrée.

Des États aux villes et aux conseils scolaires

La professeure d’anthropologie à l’Université Vanderbilt du Tennessee, Sophie Bjork-James, croit qu’au cours des prochains mois il faudra également surveiller l’émergence de candidats qui partagent des théories du complot, et pas seulement liées aux élections.

Au Congrès, la représentante de Georgie Marjorie Taylor Greene a déjà fait couler beaucoup d’encre. Selon Sophie Bjork-James, ce cas n’est pas unique : ça se passe à tous les niveaux politiques aux États-Unis , dit-elle.

Au début du mois, l’ancien professionnel d’arts martiaux mixtes Tito Ortiz, dont le journal The Guardian rapportait qu’il a partagé des références à la mouvance complotiste QAnon, a accédé au poste de maire adjoint de la ville de Huntington Beach, en Californie. Il a quitté ses fonctions après seulement quelques semaines.

En mai, l’élection d’une nouvelle membre du conseil scolaire a divisé la communauté de Grand Blanc, au Michigan. Certains élèves et enseignants à la retraite ont manifesté contre l’élection de cette femme qui avait déjà partagé des messages liés à QAnon sur les réseaux sociaux. Niant être conspirationniste, cette élue scolaire affirme être la cible de gens qui souhaitent la boycotter ( cancel ) parce qu’elle est conservatrice.

En avril, le magazine Time évoquait des exemples similaires au Nevada et dans l’État de Washington.

La représentante républicaine de Georgie, Marjorie Taylor Greene. Photo : Reuters / SARAH SILBIGER

Pourquoi cette dynamique, si loin de la Maison-Blanche et du Congrès, est-elle à surveiller?

C’est le conseil scolaire local qui va décider quel livre est enseigné aux enfants , répond Sylvia Albert, de Common Cause.

Sophie Bjork-James, de l’Université Vanderbilt, croit de son côté que l’élection de candidats, même à l'échelle très locale, permet à des mouvements de se tailler une place institutionnelle à plus long terme .

Il y a beaucoup de discussions autour de l’élection présidentielle de 2024 et de la direction que prendra le Parti républicain à ce moment. Je pense qu’en ce moment, les États et la politique locale sont l’incubateur, le laboratoire , explique-t-elle.

Lors des élections de mi-mandat en 2022, l’ensemble des sièges de la Chambre des représentants et le tiers de ceux du Sénat seront en jeu. De nombreuses courses, que ce soit dans les législatures d’État ou à d’autres niveaux, seront donc à surveiller.

D'abord, en raison de l’importance des décisions que peuvent prendre certains de ces élus.

D'autre part, parce que ce qui se passe, de l’Arizona au Michigan en passant par la Pennsylvanie, peut être révélateur de l’ambiance dans laquelle se déroulera le prochain scrutin pour contrôler la résidence la plus célèbre de l’avenue Pennsylvanie à Washington : la Maison-Blanche.