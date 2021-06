Des chercheurs tentent de trouver le meilleur gazon

Des chercheurs de l’Université Laval débutent une étude à Québec et à Montréal afin d’en arriver à développer des pelouses à la fois plus résistantes et plus attirantes pour les insectes pollinisateurs.

Les pelouses qui se trouvent traditionnellement sur les terrains du Québec ont une biodiversité assez faible. Elles sont peu attirantes pour les pollinisateurs et répondent plus ou moins bien à certains stress.

Les chercheurs misent sur une biodiversité plus grande pour améliorer la situation.

Un gros plan de gazon. Photo : Freepik / ilovehz

11 sites étudiés

Ils ont sélectionné six sites gazonnés à Québec et cinq à Montréal, incluant les Jardins Van Den Hende et le Jardin botanique. Les chercheurs y ont planté quatre couvre-sols, soit le fraisier des champs, le trèfle blanc, la pâquerette vivace et le thym serpolet.

Le but, c'est de voir entre autres si on peut améliorer la diversité des pelouses existantes et augmenter leur résistance à différents stress en milieu urbain. On parle de sécheresse, d'insectes, de survie à l'hiver, aux sels de déglaçage, etc. , explique le professeur au département de phytologie de l'Université Laval, Guillaume Grégoire.

Un chercheur plante un couvre-sol. Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

On voulait des espèces assez résistantes à la sécheresse et assez courtes pour favoriser l'acceptabilité sociale, qui ont un risque d'envahissement faible, une bonne résistance au piétinement et à la tonte aussi , ajoute l’étudiante à la maîtrise en biologie végétale à l’Université Laval, Anaïs Grenier.

Peu de données

Même si les pelouses font partie du paysage depuis des décennies, elles ont fait l’objet d’un nombre limité de recherches scientifiques.

Depuis quelques années, on entend qu’il faut utiliser du trèfle dans le gazon. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus, sur la survie de ces espèces-là à moyen et long terme. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont réduire les risques de dommages causés par les insectes ravageurs? , illustre Guillaume Grégoire.

Importance des lieux

Les sites choisis ne seront pas accessibles à la population en général, sauf ceux des Jardins Van Den Hende et du Jardin botanique. Ils ont été choisis notamment pour tester la résistance des végétaux au piétinement des visiteurs.

Les sites choisis ne seront pas accessibles à la population en général. Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Il était aussi important pour les chercheurs de pouvoir mener l’étude sur des sites diversifiés, dans différents environnements, dans la capitale et dans la métropole.

Le climat est quand même assez différent à Québec et Montréal. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent, on voit des couvre-sols qui vont très bien survivre à Québec, mais qui vont mourir à Montréal, parce qu'à Québec, il y a plus de neige, une meilleure protection contre les froids extrêmes , souligne Guillaume Grégoire.

Les sites seront visités fréquemment par les scientifiques.

Toutes les trois semaines, sur chacun des sites, on va prendre des données de croissance et de survie des végétaux à travers la pelouse. On va aussi faire des captures de pollinisateurs , précise Anaïs Grenier.

L’étude doit durer deux ans, mais les chercheurs aimeraient idéalement la poursuivre jusqu’en 2027 afin de pouvoir observer la survie à moyen et long terme des végétaux ajoutés aux graminées habituelles.