Des jeunes inspirants affichent leur fierté d’être Autochtones

Ces jeunes ont été choisis à l’occasion du Gala Memegwashi 2020 du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, qui a dû être annulé en raison de la pandémie. Un hommage spécial leur est finalement rendu par le biais de photographies grandeur nature et de textes relatant leur parcours scolaire et leur fierté d’être Autochtone.

Pour Tina Mapachee, gestionnaire de service au Centre d’amitié autochtone, cette exposition peut contribuer à rapprocher les peuples et présenter un côté positif de la culture autochtone.

On a demandé aux lauréats d’arriver avec un objet ou un vêtement qui représente leur identité, pour la prise de photo , souligne-t-elle.

On entend souvent le côté négatif, mais ces modèles permettent de voir la richesse de notre identité culturelle et qui on est réellement.

Une citation de :Tina Mapachee