Le centre-ville de Moose Jaw redynamisé autour d'un projet d’art de rue

Des femmes artistes de la Saskatchewan invitent les enfants à se joindre à elles à travers un projet d’art de rue pour embellir le centre-ville de Moose Jaw et créer une visite guidée destinée aux familles.

Plus de 30 infrastructures publiques de la rue principale, comme des bancs, poubelles ou bornes d’incendie, obtiennent ainsi une nouvelle vie dans la ville du sud de la Saskatchewan.

J'espère que cela inspirera de jeunes artistes qui voudront se lancer dans des projets de ce genre à l'avenir , a déclaré l’artiste Carly Jaye Smith au sujet du projet Moose Jaw Kinsmen Creative Kids Downtown.

Un projet d'art de rue pour les familles est en pleine évolution. Photo : CBC / Matt Duguid

Elle et deux autres artistes, Kayla Hanson et Maguire Sotnikow, ont été mandatées pour créer des dessins adaptés aux enfants, puis de les peindre sur des espaces publics.

C'est une belle façon de fournir une toile dans l’espace public et pas toujours cachée à l'intérieur des murs des musées. Elle est là pour que tout le monde puisse la voir et l'apprécier , a déclaré Kayla Hanson, qui s'inspire de son fils de trois ans.

Jusqu'à présent, les trois artistes ont créé plus d'une douzaine d'œuvres transformant notamment une bouche d'incendie en distributeur de gomme à mâcher et un banc en boîte de crayons.

Le projet d'art de rue à Moose Jaw est très bien reçu par la communauté. Photo : CBC

Le projet fera partie d'un nouveau circuit pédestre destiné aux familles au cours du mois du juillet lorsqu’il sera complété.

Un coup de pouce

Une carte gratuite de tous les emplacements sera disponible sur le site Internet de l'Association du centre-ville de Moose Jaw.

Les entreprises et les commerçants du centre-ville ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19, explique Alex Carleton, propriétaire du Crushed Can Rec Room and Bar.

Il espère que le projet artistique aidera à relancer l'économie locale alors que la province commence à se relever de la pandémie.

Tout ce que nous pouvons faire pour que les touristes et les citoyens de Moose Jaw découvrent le centre-ville et le rendent plus agréable est excellent pour toutes les entreprises , a poursuivi M. Carleton.

Selon les trois artistes, le projet d’art de rue est très bien accueilli par la communauté.