Nuit déchaînée sur les routes de Gatineau

Ce fut une nuit très occupée pour les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) jeudi soir et vendredi matin, alors que les agents ont procédé à plusieurs arrestations lors de différentes interventions.

Peu après minuit et demi, les policiers ont reçu l’appel d’un citoyen qui a aperçu un véhicule conduit de façon erratique dans le secteur de Gatineau.

Les policiers ont été en mesure de localiser le véhicule et de constater ladite conduite. Le conducteur, un homme dans la trentaine a été arrêté, son véhicule saisi et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

Après analyse de cet échantillon d'haleine, il s'est avéré que le taux d'alcool dans le sang de l'homme dépassait de trois fois la limite permise. Il fera donc face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies , précise le SPVGService de police de la Ville de Gatineau par voie de communiqué.

Deux autres automobilistes ont aussi été arrêtés pour conduite en état d'ébriété et possession de drogue, dans le cadre d’un contrôle routier érigé par le service de police à Gatineau.

Au même lieu, vers 1 h 30, un conducteur a refusé d'immobiliser son véhicule lorsque le policier lui a ordonné. Il a pris la fuite, déclenchant au même moment une première poursuite policière.

L'unité canine du SPVG a été déployée et le suspect a été localisé, alors qu'il s'était caché sur le toit d'un cabanon dans le secteur de Mingan. Photo : S.B.

Quelques minutes plus tard, les policiers ont repéré le véhicule, sans le conducteur à son bord , précise le SPVGService de police de la Ville de Gatineau . L'unité canine a été déployée et le suspect a été localisé, alors qu'il s'était caché sur le toit d'un cabanon.

L'homme dans la vingtaine a été arrêté et s’est vu remettre plusieurs constats d'infraction totalisant 4126 $ et assortis de 32 points d'inaptitude, selon la police. Il fait face à des accusations pour avoir pris la fuite, avoir conduit avec les capacités affaiblies, de délit de fuite et de conduite dangereuse.

Et, peu après 2 h, les policiers ont tenté d'intercepter un conducteur ayant une conduite erratique dans le secteur de Buckingham. Encore une fois, le conducteur a refusé de s'immobiliser et une autre poursuite policière a été engagée.

Le véhicule a quitté le territoire du SPVGService de police de la Ville de Gatineau et les policiers de la Sécurité publique de la MRCMunicipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais sont intervenus.

Une fois le véhicule localisé, les agents du corps policier ont déclenché une poursuite. Après quelques minutes, le véhicule a abouti dans un fossé où il s'est enlisé, ce qui a permis d'arrêter l'homme dans la vingtaine , explique le SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

L'individu fera face à des accusations pour avoir pris la fuite, de conduite dangereuse et d'avoir conduit avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue.