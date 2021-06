L’usine à pizzas du restaurant Le Grec prend vie

Ce sont plus de 5 millions de dollars qui ont été investis dans ce projet de production de pizzas congelées, dont la nouvelle usine sophistiquée se trouve au carrefour des autoroutes 40 et 55 à Trois-Rivières.

Une décision logique, admet le propriétaire de l'entreprise trifluvienne, Dimitri Yannopoulos, et ce, même en temps de pandémie.

En fait, ça vient consolider nos acquis, stabiliser aussi. Au niveau de la restauration, dans les derniers mois, avec la pandémie, ça a fragilisé les affaires. C’est plus pour stabiliser nos opérations , a-t-il souligné.

Au restaurant Le Grec, où le projet-pilote a pris forme, il se produisait 1000 unités par jour. Dès la semaine prochaine, jusqu’à huit fois plus d’unités pourraient être produites. En tout, la production est estimée à 1.6 million de pizzas par année dans les installations trifluviennes.

Parmi ce million et demi de pizzas congelées produites annuellement, certaines pourraient même se retrouver au menu du nouveau Colisée de Trois-Rivières, alors que des discussions sont en cours.

La vente des produits ne pose pas problème, assure M. Yannopoulos. Au contraire, la forte demande cause quelques maux de tête au propriétaire.

Comment on va faire pour fournir? C’est plus là que je me gratte la tête. Une citation de :Dimitri Yannopoulos, propriétaire du restaurant Le Grec

L'institution du secteur Pointe-du-Lac a, en plus de l’ouverture de son usine, un carnet de commandes bien rempli. Le propriétaire avoue être à la recherche de main-d'œuvre pour répondre à un maximum de demandes dans le futur.

C'est un défi. Nous, ce qu'on voyait au début, c'était [des horaires de] 40 heures par semaine pour avoir un semblant de vie aussi après tant d'effort. Je pense que ça risque d'être un peu plus, mais on va s'adapter selon le marché et avec nos détaillants , conclut-il

Rappelons que Le Grec a pignon sur rue à Trois-Rivières depuis plus de 60 ans.