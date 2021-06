Roger Martin sollicite un second mandat à la mairie de Saint-Mathieu-de-Rioux

Le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin, sollicitera un second mandat lors du scrutin municipal de novembre.

Roger Martin affirme qu'il souhaite poursuivre la réalisation de certains des projets entamés lors de son premier mandat, dont la reconversion de l'église et la réfection de certains chemins municipaux.

On reprend l'église de Saint-Mathieu que la fabrique nous cède et le diocèse aussi. [...] On va faire notre salle multifonctionnelle dans l'église , rappelle-t-il.

Il ajoute que la Municipalité doit lancer l'appel d'offres sous peu, pour ce projet.

L'église de Saint-Mathieu-de-Rioux sera convertie en salle multifonctionnelle. (archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Au début de son mandat, Roger Martin a milité pour que la téléphonie cellulaire soit rendue accessible dans le village, ce qui a été fait en juin 2020.

La fibre optique devrait aussi être installée d'ici la fin de l'année 2021.

Depuis son élection en novembre 2017, le terrain de tennis et certaines infrastructures touristiques ont été refaits et les bureaux municipaux ont été relocalisés et rénovés.

Le maire indique aussi que la population de Saint-Mathieu-de-Rioux s'agrandit alors que plusieurs nouvelles familles souhaitent s'y installer. La municipalité est donc loin d'être dévitalisée , plaide-t-il.

Selon les données du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, un peu plus de 670 personnes résident à Saint-Mathieu-de-Rioux.