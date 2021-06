Plus de doses et cinq nouvelles cliniques de vaccination à Ottawa

Étant donné l’approvisionnement de doses reçu par Ottawa, nous pouvons maintenant offrir plus de rendez-vous et presque doubler le nombre de cliniques pour les résidents , a annoncé la Ville, vendredi, par voie de communiqué.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, avait fait pression du côté du gouvernement provincial pour augmenter l’approvisionnement en vaccins dans la capitale fédérale.

Sur Twitter, il s’est réjoui de l’arrivée de nouvelles cliniques de vaccination indiquant qu’elles permettront presque de doubler le nombre total de cliniques communautaires à Ottawa, de six à 11, avec une capacité combinée d’administrer jusqu’à 100 000 doses par semaine .

Voici les cinq cliniques de vaccination qui ouvriront le 21 juin à Ottawa : Université d’Ottawa (Complexe récréatif Minto) ;

Centre Canadian Tire (Porte 3) ;

(Porte 3) ; Édifice de l’horticulture ( Lansdowne ) ;

) ; Complexe récréatif Canterbury ;

; Centre de curling du Sportsplex de Nepean .

Des doses supplémentaires

La semaine dernière, plus de 90 000 Ottaviens se sont fait vacciner.

Vendredi, 27 000 doses du vaccin de Moderna ont été livrées à Ottawa. Les pharmacies recevront aussi 25 000 doses du vaccin supplémentaire.

En plus de 5000 doses fournies à la Ville la semaine dernière, la province a confirmé que nous recevrons une autre allocation stratégique de 33 500 doses de Moderna demain , a souligné Anthony Di Monte, directeur général des Services de protection et d’urgence à la Ville d’Ottawa en point de presse. Ceci porte le total à 38 500 doses supplémentaires au cours des deux dernières semaines.

Au total, près de 820 000 doses ont été administrées à Ottawa. Ce sont 75 % des adultes qui ont reçu au moins une dose, et 141 000 personnes qui sont pleinement vaccinées (deux doses).

Lorsqu’il y a assez de vaccins, nos opérations sont prêtes. On est prêt depuis le plan initial au mois de décembre l’année passée , soutient M. Di Monte. On avait cette capacité-là, prête à répondre à la fois au niveau des centres, à la fois au niveau des ressources humaines, mais ça dépendait évidemment du nombre de vaccins qu’on avait et maintenant, on semble arriver à ce point-là qu’on peut ouvrir d’autres [centres].

Comme l’équipe des Sénateurs d’Ottawa n’est pas dans la course à la Coupe Stanley, le Centre Canadian Tire est devenu un site idéal pour vacciner les citoyens. Géographiquement et en termes d’opérations, ce site-là devient très apprécié et très à propos pour un centre de vaccination massif , ajoute M. Di Monte.

Vérifier régulièrement les places disponibles

Cette annonce permettra d’alléger les frustrations de citoyens qui avaient du mal à se trouver une place en raison de centaines de rendez-vous non respectés.

Les résidents sont également invités à vérifier régulièrement la disponibilité de rendez-vous, car il arrive parfois que d’autres s’ajoutent en raison de modifications ou d’annulations , conseille la Ville.

Pour les deuxièmes doses, la Ville indique que l’interchangeabilité des vaccins est sûre et efficace . Ainsi, les résidents qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca peuvent recevoir un deuxième vaccin différent, soit celui de Pfizer ou de Moderna. Cependant, s’ils le préfèrent, ils peuvent recevoir le même vaccin en communiquant avec l’endroit où ils ont reçu une première dose.

Avec les informations d'Antoine Trépanier