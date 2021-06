Les vidéos ont été publiées par l'utilisatrice de TikTok @PSWChronicles. Certaines sont toujours visibles sur Twitter, où l’on peut voir des copies des publications originales.

Dans l'une des vidéos, une préposée aux soins est vue en train de manger un gâteau avec une légende qui se lit comme suit : Mon résident m'a appelé pour me demander où ses trois amis étaient allés. Ceux [qui se trouvent] au bout de son lit. Alors maintenant, je retarde les tournées en mangeant du gâteau. Priez pour moi haha .

Les propos et les mises en scène des vidéos sont déshumanisants et horriblement stigmatisants , a déclaré une défenseure des soins de longue durée, la Dre Vivian Stamatopoulos, sur Twitter.

La préposée aux soins qui gérait le compte était l’ambassadrice officielle TikTok de l’ OPSWAAssociation des préposés aux soins de l'Ontario , a-t-elle assuré.

La page indiquant le partenariat avec la préposée aux soins n’était pas accessible vendredi sur le site de l’association.

L'association condamne fermement , mais ne présente pas d'excuses

Contactée par Radio-Canada, l’ OPSWAAssociation des préposés aux soins de l'Ontario a affirmé qu’elle ne tolère aucun message ou action qui minimise de quelque façon que ce soit la gravité de la démence ou de toute personne vulnérable .

L' OPSWAAssociation des préposés aux soins de l'Ontario condamne fermement toute action visant à miner les communautés vulnérables. Une citation de :Association des préposés aux soins de l'Ontario, dans un courriel

Le ministère des Soins de longue durée demande des mesures pour remédier à la situation

Le ministère des Soins de longue durée de l'Ontario a jugé le comportement affiché dans les vidéos de totalement inacceptable .

Rien n'est plus important que de protéger nos résidents, qui méritent des soins de la plus haute qualité et un environnement axé sur la sécurité, la dignité et le respect , a déclaré le porte-parole du ministère, Mark Nesbitt.

M. Nesbitt a par ailleurs indiqué s'attendre à ce que les mesures appropriées soient prises pour rectifier cette situation .

Choc et déception

La Société Alzheimer de l’Ontario, qui lutte contre la maladie dégénérative, a de son côté fait part du choc et de sa déception vendredi devant la découverte des vidéos.