Vandalisme au mémorial de Saint-Jean-Vianney : l’aide du public demandée

Une plainte a été déposée vendredi matin à la police de Saguenay et le service d’identité judiciaire s’est rendu sur le site pour chercher des indices.

Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, mentionne qu’une récompense est promise aux personnes qui pourront faire avancer l’enquête.

On va jusqu'à promettre une récompense à toute personne qui va être en mesure de nous fournir de l'information qui va nous permettre de procéder à l'arrestation du ou des suspects dans ce dossier. Une citation de :Luc Tardif, porte-parole, SPS

Une pièce de quelques centimètres de long et de large de la sculpture en hommage aux victimes de la tragédie a été retirée. La structure illustre la topographie du site du glissement de terrain qui avait coûté la vie à 31 personnes le 4 mai 1971.

On voit facilement à l'oeil que les gens ont utilisé probablement des chalumeaux pour chauffer le métal. Ils ont pris des outils. Ils ont réussi à partir avec une plaquette d'aluminium, une des plus petites. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail. [...] On avait prévu des infrastructures indestructibles... qui ne semblent pas être indestructibles. On voit que les gens l'ont brisée une fois de trop , rapportait la conseillère du secteur et présidente de l’arrondissement de Jonquière, Julie Dufour, après avoir visité les installations.

Le métal a dû être chauffé pour pouvoir extirper le morceau volé. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Un geste décevant

Les gestes de vandalisme commis au mémorial quelques semaines à peine après son inauguration déçoivent la présidente de la Corporation de sauvegarde de Saint-Jean-Vianney, Rolande Lavoie.

Elle a découvert le mémorial endommagé lors d'une visite avec sa petite fille jeudi après-midi.

Il y a quand même 12 personnes qui n'ont jamais été retrouvées, souligne-t-elle. J'ai de la misère à penser qu'il y a des personnes qui, même si elles ne l'ont jamais vécu, puissent faire une chose pareille. Je suis vraiment déçue. J'espérais vraiment que ça ne se passe pas comme ça.

Le Service de police de Saguenay demande à toute personne qui aurait été témoin du méfait de composer le 418-699-6000 pour transmettre les informations qui seront traitées de façon confidentielle.