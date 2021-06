COVID-19 : 13 nouveaux cas à Ottawa, 12 en Outaouais

Alors que plus de doses de vaccin sont attendues dans la région de la capitale fédérale, Ottawa ajoute 13 nouveaux cas de COVID-19 et l'Outaouais 12.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) rapporte vendredi 13 nouvelles infections, ce qui porte le total à 27 526 infections depuis le début de la crise sanitaire.

SPOSanté publique Ottawa déplore un nouveau décès, pourtant à 587 le nombre de personnes ayant perdu la vie depuis le début de la pandémie.

Actuellement, 245 personnes sont toujours infectées par le coronavirus.

Quant aux hospitalisations, on en compte 13 dont quatre personnes qui sont toujours aux soins intensifs vendredi.

Ottawa recevra environ 52 000 doses de vaccin supplémentaires et les transformera en espaces de rendez-vous dans les prochains jours, en ouvrant de nouveaux centres de vaccination dans des endroits comme le Centre Canadian Tire et l'Université d'Ottawa.

Nous recevons 27 000 doses de Moderna, plus une allocation stratégique de 33 500 doses que nous avons demandées cette semaine , écrit le maire d’Ottawa Jim Watson dans un tweet.

Devancer le déconfinement ontarien?

La province a maintenant atteint les deux cibles établies par le gouvernement Ford (70 % des adultes ayant une 1re dose et 20 % complètement vaccinés) pour passer à la deuxième étape du déconfinement, qui prévoit entre autres la réouverture des salons de coiffure et des parcs d'attractions, en plus d'autoriser les rassemblements de 25 personnes à l'extérieur et de 5 individus à l'intérieur.

Le premier ministre Doug Ford a dit jeudi qu'il discuterait avec le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, de la possibilité de passer à la deuxième phase de la réouverture avant le 2 juillet. Il a raconté que sa femme et ses filles aimeraient bien que les salons de manucure et pédicure rouvrent rapidement.

Toutefois, son attachée de presse Ivana Yelich indique à Radio-Canada qu'aucune annonce ne sera faite vendredi.

Pour l'ensemble de la province, l'Ontario recense 345 nouveaux cas et 1 mort de plus vendredi.

C'est la première fois depuis le 14 octobre 2020 qu'un seul décès est recensé en une journée.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 411, comparativement à 568 il y a une semaine.

12 nouveaux cas en Outaouais

En ce qui a trait aux nouveaux cas quotidiens, l’Outaouais en compte douze vendredi. La santé publique ne rapporte aucun nouveau décès pour une 23e journée consécutive.

Depuis le début de la pandémie, 12 415 personnes ont contracté la COVID-19 en Outaouais.

Selon les données fournies par le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, il y a 93 cas actifs dans la région.

Trois personnes atteintes de la COVID-19 sont toujours hospitalisées en Outaouais, dont une qui se trouve aux soins intensifs.

Au Québec, les autorités sanitaires recensent 127 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 373 658 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

La santé publique ne fait également état d’aucun nouveau décès ces dernières 24 heures.

Le bilan total des pertes de vie dues à la COVID-19 dans la province se situe maintenant à 11 180 depuis février 2020.

Le nombre des hospitalisations a, quant à lui, diminué de 3 par rapport aux données de la veille, pour un total de 175 patients alités en raison de la COVID-19. Parmi ceux-ci, 39 sont traités aux soins intensifs, soit 2 de moins que la veille.

Il y a une semaine, on dénombrait 227 hospitalisations au Québec. Il s'agit donc d'une diminution nette de 52 hospitalisations sur sept jours.