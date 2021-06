2e dose : les résidents vaccinés jusqu'au 9 mai peuvent prendre RDV samedi

Les personnes qui ont reçu le vaccin AstraZenca pour leur première dose et qui souhaitent un vaccin différent pour compléter leur vaccination sont également admissibles si huit semaines se sont écoulées depuis la première injection.

L'agence sanitaire appelle toutefois à la patience étant donné le grand nombre de personnes qui deviendront éligibles le même jour. Le médecin hygiéniste conseille de réserver en ligne plutôt que par téléphone.

Ne paniquez pas, même si vous ne pouvez pas prendre le rendez-vous tout de suite. Il y aura beaucoup de vaccins, il y aura beaucoup d'opportunités , a-t-il indiqué lors de son point de presse de vendredi.

Auparavant, seules les personnes de 70 ans et plus et toute personne vaccinée jusqu'au 18 avril - ou au 23 avril pour le vaccin AstraZeneca - étaient éligibles.

Entre le 19 avril et le 9 mai, les premières doses ont été administrées à près de 56 000 personnes de la région, selon les statistiques du bureau de santé.

Au niveau provincial, les personnes vaccinées le 9 mai ou avant seront éligibles à partir de lundi.

Des cas toujours en baisse

Dans son résumé épidémiologique hebdomadaire, le Dr Wajid Ahmed a par ailleurs indiqué que le taux de cas sur sept jours est tombé à 13,2 pour 100 000 habitants, soit moins de la moitié de ce qui était observé il y a deux semaines.

La directrice générale du bureau de santé a par ailleurs loué les efforts de la communauté pour maintenir le nombre de cas à un niveau bas.

Je ne peux pas en dire assez sur notre communauté... sur la façon dont nous avons géré la troisième vague. Je pense que cela a été incroyable , a pour sa part souligné Theresa Marentette tout en pressant les gens de continuer à prendre des précautions sanitaires.

Chiffres du jour 4 nouveaux cas

56 cas actifs, dont 25 liés à des variants

7 hospitalisations

3 éclosions, dont 2 sur des lieux de travail

73,1 % des adultes de la région ont reçu au moins une dose de vaccin

29,2 % des adultes sont entièrement vaccinés

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La santé publique de Chatham-Kent a signalé un nouveau cas de COVID-19 vendredi. Six cas restent actifs dans la communauté.

Un seul cas a également été confirmé dans Sarnia-Lambton. Vingt-trois cas y sont actuellement actifs et une éclosion y est en cours.