Des stationnements payants à Jasper cet été

Entre 9 h et 17 h, les visiteurs devront payer deux dollars par heure.

L'intention est vraiment de réduire la congestion dans le centre-ville. On tente de stimuler un roulement afin que plus de gens puissent profiter de notre centre-ville , explique le directeur administratif de la municipalité de Jasper, Bill Given.

Le stationnement payant est un moyen équitable afin de s'assurer que les visiteurs contribuent aux infrastructures dont ils bénéficient dans notre communauté , soutient-il.

À compter de juillet, les places de stationnement dans les rues du centre-ville seront payantes. Photo : Municipalité de Jasper

La municipalité espère que les gens se conformeront au nouveau règlement et qu’aucune mesure supplémentaire ne sera nécessaire. Les amendes seront utilisées en dernier recours et pourront atteindre 65 $.

Les visiteurs pourront payer en utilisant une application, un code QR ou en se rendant au bureau administratif de la municipalité.

Seuls les résidents des rues adjacentes pourront recevoir un laissez-passer afin d'éviter d'avoir à payer le stationnement.

Les zones de débarquement de 15 minutes, les stationnements hors rue ainsi que les zones réservées pour les personnes à mobilité réduite vont demeurer gratuits.

Certains craignent que le projet pousse les gens à chercher du stationnement dans d’autres zones. Ce sera une des choses que nous allons surveiller afin d’évaluer les niveaux de débordement dans les zones résidentielles , affirme M. Given.

Une nouveauté pour la municipalité

« Jasper n'a pas d'antécédents en matière de stationnement payant, mais les résidents comprennent également très bien que notre petite communauté de moins de 5000 personnes ne peut tout simplement pas supporter le fardeau des coûts d'infrastructures nécessaires pour desservir la population de visiteurs que nous voyons », explique Bill Given.

Une fois le projet pilote venu à échéance, une décision sera prise quant à l’installation permanente de stationnements payants.