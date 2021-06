Les nouveaux cas de COVID-19 retombent en Estrie

Le nombre de cas positifs à la COVID-19 est de retour sous la barre des dix cas en Estrie. Six nouvelles infections sont confirmées, une baisse de 14 depuis la veille.

Quatre de ces nouveaux cas ont été confirmés dans le réseau local de services (RLS) de Sherbrooke, autant dans le RLSréseau local de services de la Pommeraie et un dans celui de Memphrémagog. La santé publique a toutefois rectifié le tir dans deux RLS : deux cas sont retranchés dans celui de la Haute-Yamaska et un dans celui des Sources, ce qui porte le bilan total à six.

Selon ce dernier bilan de la santé publique de l’Estrie, 70 cas de COVID-19 sont encore actifs dans la région. C'est le secteur de Sherbrooke qui en enregistre le plus, avec 21.

Aucun nouveau décès n’est répertorié en Estrie; le nombre demeure à 351 depuis le début de la pandémie.

Dix personnes sont toujours hospitalisées en raison de la COVID-19 aux deux établissements du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Une personne a obtenu son congé, mais un patient de s'est ajouté au cours de la même période.

Le taux d'Estriens vaccinés sous la moyenne québécoise

Concernant la vaccination, ce sont maintenant 68 % des Estriens qui ont reçu une première dose d'un vaccin contre la COVID-19. De ces 344 037 personnes, 72 372 ont reçu leur deuxième dose, soit 14,3 % de la population de la région.

Le taux de vaccination général au Québec se situe maintenant à 69,8 %.