Thunder Bay va se pencher sur l'ajout de caméras sur ses autobus scolaires

La Ville de Thunder Bay va se pencher sur l’ajout de caméras pour appréhender et mettre à l'amende les conducteurs qui dépassent illégalement les autobus scolaires lorsque ceux-ci sont arrêtés

Il y a définitivement le soutien non seulement des services de transport des élèves, mais aussi des trois conseils scolaires locaux, ainsi que de nos opérateurs d'autobus scolaires locaux , a indiqué Craig Murphy, gestionnaire des Services de transport scolaire de Thunder Bay.

Nous avons fait pression sur la ville pour qu'elle se penche sur la question , ajoute-t-il

Les municipalités peuvent installer des caméras sur le bras d’arrêt des autobus scolaires, en vertu d’une loi adoptée en septembre dernier en Ontario. La caméra est configurée pour prendre des photos des véhicules qui dépassent illégalement les autobus scolaires.

Une contravention est par la suite envoyée à l’automobiliste fautif.

M. Murphy affirme que le problème est répandu à Thunder Bay.

Cela arrive assez souvent , explique-t-il. Les conducteurs d’autobus qui signalent des dépassements illégaux le font souvent entre quatre et huit fois par jour .

Malheureusement, la vie des enfants est en jeu à chaque fois que cela se produit , ajoute-t-il.

Selon M. Murphy, d'autres municipalités canadiennes utilisent déjà ces caméras, et des études ont montré qu'elles sont efficaces.

Les statistiques montrent qu'au début, il y a un taux élevé de personnes qui dépassent les autobus scolaires , a-t-il déclaré. Mais au bout d'un certain temps, le taux tombe à environ 30 ou 35 % de ce qu'il était avant l'installation des caméras.

Il est d’ailleurs possible que les caméras ne coûtent rien à la ville, selon M. Murphy.

Le gestionnaire a expliqué qu'un accord peut être signé qui verrait le fournisseur s'occuper de toute l'installation, du traitement de l'image et du travail connexe, puis être payé avec une partie de l'argent collecté par les amendes émises.

Au bout du compte, ce sont ceux qui enfreignent les lois sont ceux qui paient pour ce système , a-t-il dit.

Le conseil municipal de Thunder Bay devrait discuter des caméras d'arrêt lors d'une réunion en août.

Soyez conscient quand vous êtes sur la route

Jean Soulière, le PDG de Bus patrouille, une entreprise spécialisée dans la création de ce type de caméra se réjouit que la Ville de Thunder Bay se penche sur la question.

En septembre, tout va rouvrir et je crois que le risque va augmenter, puisque beaucoup de gens ne seront plus habitués à être sur la route , indique-t-il.

Bus patrouille fabrique des caméras pour les autobus scolaires. Photo : Jean Soulière

Moi je dis, soyez conscient quand vous êtes sur la route, parce que c’est notre avenir qui se trouve dans ces autobus là, et les élèves sont mis en danger quand on dépasse les autobus à l’arrêt , affirme M. Soulière.

Bus Patrouille, qui a équipé plus de 14 000 autobus scolaires au Canada de caméras permettant de capturer en photo et de distribuer des infractions aux conducteurs fautifs, devrait augmenter sa présence à plus de 40 000 véhicules d’ici la fin de l’année.