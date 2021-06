L’Ontario poursuit l’administration du vaccin d’AstraZeneca comme 2e dose

C’est ce que le ministère de la Santé a indiqué, vendredi, dans une déclaration transmise par courriel en précisant que tous les vaccins contre le COVID-19 disponibles dans la province, y compris ceux d'AstraZeneca, ont été jugés sûrs et efficaces par Santé Canada .

Pour sa part, le CCNIComité consultatif national de l'immunisation privilégie le vaccin de Pfizer ou de Moderna, à moins qu’il ne soit pas disponible ou contre-indiqué, lors de l'administration de la seconde dose puisque ces vaccins à ARN messager produisent une réponse immunitaire plus forte, selon des preuves de plus en plus nombreuses.

Néanmoins, le vaccin d'AstraZeneca va continuer à être offert en Ontario pour les deuxièmes doses dans certains cabinets de médecin et pharmacies aux personnes informées et consentantes , peut-on lire dans le communiqué.

Le CCNI a noté que les personnes qui ont reçu une ou deux doses du vaccin AstraZeneca/COVISHIELD peuvent être assurées que le vaccin offre une bonne protection contre l'infection et une très bonne protection contre les complications graves et l'hospitalisation , fait valoir Alexandra Hilkene, porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Si vous avez reçu le vaccin AstraZeneca pour votre première dose, vous pouvez sans danger prendre le vaccin d’AstraZeneca, de Moderna ou de Pfizer pour votre deuxième dose afin de bénéficier d'une forte protection. Une citation de :Alexandra Hilkene, porte-parole de la ministre de la Santé

Elle ajoute que tous les Ontariens admissibles à la vaccination contre la COVID-19 devraient se faire vacciner dès que possible et réserver leur seconde dose afin d'assurer une protection maximale contre le virus et son variant Delta, plus contagieux.

L’administration du vaccin d’AstraZeneca comme première dose a été suspendue en mai dernier dans la province en raison de la faible augmentation du nombre de thromboses liées à ce vaccin