Deux nouvelles infections de COVID-19 à Rouyn-Noranda

Selon la santé publique régionale, une personne a été exposée au virus en dehors de la région. L’autre personne ayant reçu un résultat positif au test de dépistage était déjà en isolement puisqu’elle était identifiée comme un contact d’un cas déjà connu.

La situation se stabilise en Abitibi-Témiscamingue après les éclosions au début du mois qui avaient touché des milieux de garde, milieux de travail et classes d'écoles de Rouyn-Noranda. La santé publique demeure toutefois vigilante.

La bonne nouvelle c'est que les cas pour lesquels nous avons dû fermer des classes et des milieux de garde, la plupart de ces milieux vont pouvoir reprendre leurs activités, mais il faut quand même garder un peu de vigilance, on va continuer à surveiller pour ne pas qu'on ai une autre situation comme on a vécu il y a deux fins de semaine, surtout avec les nouveaux assouplissements dans les prochaines semaines , rapporte la Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil, lors du point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Les visites à nouveau permises dans les hôpitaux

Le centre hospitalier d'Amos Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les visiteurs sont à nouveau permis dans les hôpitaux de la région.

Jusqu'ici, seuls les proches aidants pouvaient visiter une personne hospitalisée pour limiter les risques de propagation de la COVID-19 dans les centres hospitaliers.

Les enfants ne seront cependant toujours pas admis comme visiteurs, sauf pour des raisons humanitaires.

Il y aura aussi toujours un contrôle à l'entrée des centres hospitaliers comme l'explique Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT.

Un maximum de deux personnes à la fois pour chacune des personnes qui est hospitalisée dans nos hôpitaux, mais ce n'est plus que le proche aidant, ce n'est plus que l'accompagnateur, ce sont vraiment des visiteurs qui peuvent venir pour accompagner ou venir rendre visite aux personnes qui sont hospitalisées , précise-t-elle.