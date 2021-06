Un rassemblement à Ottawa pour un plan de retour des élèves à l’école en Ontario

Cette mobilisation a été organisée en réponse à l'appel à l'action dans l’ensemble de la province lancée par la Coalition Kids 2021.

Le groupe veut assurer un retour à l'apprentissage en classe à temps plein pour tous les élèves de l'Ontario.

En Ontario, l’enseignement se fait toujours en mode virtuel depuis la mise en place de mesures sanitaires par le gouvernement en mars 2020.

Le premier ministre de l'Ontario a annoncé le 2 juin lors d'un point de presse que les écoles de sa province ne rouvriraient pas d'ici l'automne.

Selon M. Ford, les conditions ne sont pas réunies pour que la fin de l'année scolaire en cours se passe en présentiel à cause du faible pourcentage de personnel enseignant entièrement vacciné, la présence des différents variants du virus de la COVID-19 et le fait que les frontières terrestres avec les États-Unis demeurent ouvertes.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les élèves des écoles publiques de l'Ontario sont restés à l'école moins longtemps que presque partout ailleurs dans le monde. Nous, des parents de l'Ontario, exigeons que le parti PC de l'Ontario reconnaisse le mal qu'il a fait en choisissant l'économie plutôt que la santé mentale de nos enfants , écrit le groupe Les parents pour la réouverture des écoles de l’Ontario (PREO) sur sa page Facebook.

Des membres du groupe Les parents pour la réouverture des écoles de l'Ontario (PREO) lors d'un rassemblement devant l'hôtel de ville d'Ottawa, le vendredi 18 juin 2021. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

On demande que le gouvernement présente bientôt un plan transparent qui inclut la consultation avec les experts des milieux de la santé, de la science, de l'éducation ainsi que les parents. Une citation de :Adam Freed, organisateur du groupe PREO Parents pour la réouverture des écoles de l’Ontario

On ne veut pas devoir attendre septembre, si on attend on ne saura pas ce qui va se passer, on doit commencer dès maintenant pour savoir ce qu’il faudra faire. Ça prend du temps pour faire un bon plan , soutient M. Freed.

Selon lui, le meilleur scénario serait un retour à l’école à temps plein en septembre, le plus normal que possible.

Avec les informations de Christian Milette