Moins de 20 cas actifs de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Un cas de COVID-19 s'ajoute toutefois au bilan du Bas-Saint-Laurent vendredi, pour un total de 3946 depuis le début de la pandémie.

De ce nombre, 3877 sont maintenant considérés comme guéris du coronavirus.

La région compte deux personnes hospitalisées à Rimouski pour des symptômes de COVID-19.

Aucun nouveau cas n'a été enregistré jeudi au Bas-Saint-Laurent.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Kamouraska : 671 cas

Rivière-du-Loup : 1348 cas

Témiscouata : 388 cas

Les Basques : 208 cas

Rimouski-Neigette : 820 cas

La Mitis : 178 cas

La Matanie : 251 cas

La Matapédia : 82 cas (+1)

Indéterminé(s) : 0 cas Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent indique que la situation en lien avec l'éclosion à la résidence Bonséjour de Saint-Jean-de-Dieu demeure stable.

Par ailleurs, la campagne de vaccination se poursuit au Bas-Saint-Laurent, alors que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indiquait plus tôt cette semaine que 82 % des personnes âgées de 12 ans et plus avaient désormais reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 dans la région.

À l'échelle québécoise, 127 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès de plus sont rapportés par la santé publique.