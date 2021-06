Justin Trudeau annonce la livraison de 68 millions de doses de vaccin d'ici la fin juillet

De retour d'Europe, après avoir assisté au sommet du G7 et celui de l'OTAN, M. Trudeau s'est mis en quarantaine pour travailler en isolement préventif à Rideau Hall. D’ici la fin juin, tel que promis, on va avoir reçu un total de plus de 50 millions de doses. Et d’ici la fin juillet, on va avoir reçu plus de 68 millions de doses. Le premier ministre espère qu'avec l'arrivée plus tôt que prévu de millions de vaccins, cela augmentera le nombre de personnes qui pourront recevoir leur deuxième dose. Nous recevrons également des doses supplémentaires des États-Unis , a-t-il ajouté.

